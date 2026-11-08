Μαίνεται η κόντρα Δούκα-Κυρίζογλου: «Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της ΚΕΔΕ» – «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στο θεσμικό του κατήφορο»

Μαίνεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Λάζαρου Κυρίζογλου και του Χάρη Δούκα, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη λήξη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το οποίο διεξήχθη στην Καλαμάτα.

Η κόντρα συνεχίστηκε μέσω ανακοινώσεων που εξέδωσαν τόσο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης όσο και ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» και δήμαρχος Αθηναίων.

Η παράταξη του Χάρη Δούκα, μέσω ανακοίνωσης, χαρακτηρίζει την ηγεσία της ΚΕΔΕ ως «εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής» λέγοντας πως «επιχειρεί σήμερα, χωρίς ίχνος ντροπής, να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών στο συνέδριο. Αισθάνεται προφανώς υπερήφανη για τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών της, κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας, που είδε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης».

«Δυστυχώς είναι απόλυτα εμφανές ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέλεξε καθαρά τον ρόλο του εξαπτέρυγου και του θλιβερού εταίρου της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε πλήρη αδιέξοδο τους Δήμους, εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει. Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος», συμπληρώνει η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων.

Τι απάντησε ο Λάζαρος Κυρίζογλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι», Λάζαρος Κυρίζογλου, απάντησε μέσω ανακοίνωσης, λέγοντας πως «ο δήμαρχος της Αθήνας μέσα σε δύο μέρες κατάφερε με την απαράδεκτη κι αντιθεσμική συμπεριφορά του να ευτελίσει το θεσμό της αυτοδιοίκησης».

«Πρώτα “βάφτισε” νοθεία την πολιτική του συντριβή, στην προσπάθεια του να μετατρέψει τη διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος της ΚΕΔΕ, σε κομματική αντιπαράθεση. Στη συνέχεια, κατηγορεί τη διοίκηση της ΚΕΔΕ ότι αποτελεί εξαπτέρυγο της κυβέρνησης, ποιος, αυτός που χρησιμοποιεί από την πρώτη μέρα που εξελέγη το Δήμο της Αθήνας και τον αυτοδιοικητικό θεσμό, ως όχημα για τη “μετάβαση” του στην κεντρική πολιτική σκηνή, με την αποτυχημένη προσπάθεια του να κερδίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στο θεσμικό του κατήφορο. Αλλά και δεν θα του επιτρέψουμε να μεταφέρει στην ΚΕΔΕ την τοξικότητα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ως εδώ», σημειώνει ο κ. Κυρίζογλου.