Τα Φαντάσματα: Ένα μπλακ άουτ σκορπίζει το φόβο στο σπίτι

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Τα “Φαντάσματα” έρχονται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού παρουσιάζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που καταλήγει σε μπλακ άουτ.

Εμπνευσμένη από το σκοτάδι, η Θεοφανία αρχίζει να διηγείται την ιστορία του θανάτου της, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα φαντάσματα να τρομάξουν πολύ.

Ο Χάρης κατεβαίνει στο υπόγειο, για να ελέγξει τις ασφάλειες. Εκεί, ανακαλύπτει έναν πίνακα που είχε ζωγραφίσει η Μαρίνα στα εφηβικά της χρόνια και την πείθει ότι πρέπει να καλλιεργήσει την καλλιτεχνική της πλευρά.

Ο Γεράσιμος το ακούει και προθυμοποιείται να ποζάρει αυτός για εκείνη. Ο Απόστολος βρίσκει την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του σχετικά με την τέχνη του ψέματος.

Ταυτόχρονα, ο Χάρης αντλεί έμπνευση από τα φαντάσματα και αποφασίζει να ξεκινήσει ένα podcast για το στοιχειωμένο σπίτι, ελπίζοντας να γίνει viral και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να προσελκύσει χορηγούς.

Τα φαντάσματα ανησυχούν μήπως η Μαρίνα και ο Χάρης πουλήσουν το σπίτι και αποφασίζουν ότι πρέπει να κάνουν μία κουβέντα μαζί τους και να τους ενημερώσουν πως αμφισβητούν το δικαίωμά τους να το κάνουν αυτό…