Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Φοροδιαφυγή «μαμούθ» και νέες διώξεις στο προσκήνιο – Άλλαζαν ΑΦΜ με τη μέθοδο του εταιρικού «carousel»

Η υπόθεση φοροδιαφυγής και μη καταβολής φόρων και εισφορών από το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι δεν έχει λήξει. Αντίθετα, δείχνει να έχει “ουρά” και να αναμένονται εξελίξεις. Ήταν άλλωστε μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπως τεχνητή νοημοσύνη και αλγόριθμους. Σαρώθηκαν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και εντοπίστηκαν οι σχέσεις που είχαν μεταξύ τους.

Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και του Νίκου Ρογκάκου, και μάλιστα έχουν να κάνουν όχι μόνο με αχυρανθρώπους και εταιρείες αλλά και με δημόσιους λειτουργούς.

Αργά η γρήγορα θα συλληφθούν και αυτοί για συνέργεια ή συμμετοχή ενδεχομένως στο κύκλωμα. Η αναφορά γίνεται για υπαλλήλους σε δήμους, στο υγειονομικό, στην πυροσβεστική, ενδεχομένως και σε άλλες υπηρεσίες.

H Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος παίρνει σειρά για εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες, μαύρο χρήμα, λογαριασμούς στο εξωτερικό και θα ακολουθήσουν, εφόσον αποδειχθεί, δεσμεύσεις περιουσιών.

Άλλαζαν ΑΦΜ με τη μέθοδο του εταιρικού «carousel»

Εν τω μεταξύ, ολοένα και περισσότερα στόματα ανοίγουν για το κύκλωμα εισφοροδιαφυγής «μαμούθ». Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ σε αυτό εμπλέκονται περισσότερα από 1.280 άτομα και 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 έχουν βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 206 εκ. ευρώ. Όπως αποκαλύπτεται στον ANT1, κάποιοι μπλέκονται στα δίχτυα του κυκλώματος από ανάγκη.

«Διάφορα καταστήματα ειδικά της νύχτας βάζουν κάποιους άλλους μπροστά. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι εμπλέκονται είτε από ανάγκη είτε επειδή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά για εμένα αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλέα και πρέπει να βγουν στη φόρα.»

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, κάποια από τα πλέον δημοφιλή στέκια της Θεσσαλονίκης άλλαζαν ΑΦΜ εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιχειρηματίες μίσθωναν ακίνητα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες με διαχειριστές «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση, ωστόσο δεν πλήρωναν ποτέ ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Με τη συσσώρευση χρεών σε ένα ΑΦΜ η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και ο ίδιος χώρος άρχιζε λειτουργεί με νέο ΑΦΜ και άλλον αχυράνθρωπο, μέσα σε λίγες ώρες.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής εξηγεί:

«Ο τρόπος που λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις είναι ότι ξεκινούν, αρχίζουν να δημιουργούν χρέη, ρυθμίζουν και μόλις φτάσουν κάτω από κάποιο όριο, συνήθως κάτω από το όριο του ποινικού μέρους, εξαφανίζονται και δημιουργούνται καινούργιες».

Ο δικηγόρος κάποιων κατηγορούμενων, Αντώνης Κουδρόγλου είπε στον ANT1, ότι «σε επίπεδο ονομάτων αφορά (η δικογραφία) πάρα πολλούς επιχειρηματίες καταστημάτων εστίασης της πόλης, όχι μόνο νυχτερινής διασκέδασης. Για να κλείσουν, θέλει πρόσθετες πράξεις».

Τα αποκαλυπτικά μηνύματα

«Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις με τις πλατφόρμες ντελίβερι. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…».

Άκρως αποκαλυπτικά είναι κάποια από τα μηνύματα που αντάλλαζαν τα μέλη του κυκλώματος, όπως το παραπάνω.

Σε ένα από αυτά έχει προκύψει πρόβλημα με μία από τις αχυρανθρώπους.

« -Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον.

-Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ.»

Οι διώξεις

Διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 16 εκ των 18 συλληφθέντων για την υπόθεση.

Νέα υπόθεση απάτης ΦΠΑ με εισαγωγές από την Κίνα

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης με ΦΠΑ έπιασαν οι Αρχές και συνεχίζονται οι δεσμεύσεις περιουσιών φυσικών προσώπων και εταιρειών από τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 η ζημία για το Δημόσιο σε αυτή τη νέα υπόθεση υπολογίζεται στα 40,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, τα εμπορεύματα ερχόντουσαν κανονικά στη χώρα, τιμολογούνταν κανονικά στην Κίνα, αλλά από την Ελλάδα πήγαιναν Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία με εικονικά τιμολόγια, ενώ έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί, ακίνητα και κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων και πίσω από αυτό κρύβεται μία διαδρομή, που στα χαρτιά έμοιαζε με μια συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα. Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν ενδείξεις οργανωμένης απάτης, με εικονικές συναλλαγές, παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, υποτιμολογημένα εμπορεύματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, παρά το γεγονός ότι δήλωναν ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα.