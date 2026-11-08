Κολωνός: Συνελήφθη 57χρονη για απάτη 18.600 ευρώ – Υπήρχε ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος της

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Μία 57χρονη αλλοδαπή, η οποία αναζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα από τις πολωνικές αρχές για υπόθεση απάτης, συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 57χρονη φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης που χρονολογείται από το 2003. Φέρεται να παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας και προσέγγιζε υποψήφια θύματα, υποσχόμενη ότι θα αναλάμβανε να διευκολύνει την αποπληρωμή των δανείων τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, μετά από επισταμένες αναζητήσεις και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, μεσημβρινές ώρες της 4-11-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στην περιοχή του Κολωνού, 57χρονη αλλοδαπή διωκόμενη με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Πολωνίας, για απάτη.

Ειδικότερα, η 57χρονη κατηγορείται ότι το 2003, είχε παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα και με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετήσει στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους -18.600- ευρώ.

Επιπροσθέτως, από κοινού με έτερη ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις που αφορούσαν στη χορήγηση δανείων από πολωνικά τραπεζικά καταστήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.