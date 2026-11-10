GNTM: Διπλή αποχώρηση μετά τη γυμνή φωτογράφιση – Η απόφαση της Σταυρούλας και οι αιχμές του Χρύσανθου

Η άρνηση της Σταυρούλας Χαλκιά να συμμετάσχει σε γυμνή φωτογράφιση οδήγησε στην οικειοθελή αποχώρησή της από το GNTM 7. Στο ίδιο επεισόδιο, ο Χρύσανθος αποκλείστηκε μετά την αξιολόγηση των φωτογραφιών, ενώ κατά την αποχώρησή του άφησε αιχμές για τη Σταυρούλα.

Οι 12 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πρώτη τους beauty καμπάνια, με τίτλο «New Year, New Me», στην οποία το βασικό στοιχείο ήταν το γυμνό. Η Μπέττυ Μαγγίρα τούς εξήγησε ότι η φωτογράφιση θα πραγματοποιούνταν χωρίς ρούχα, καθώς στόχος ήταν να αναδειχθεί αποκλειστικά το πρόσωπο.

Το concept βασιζόταν στη λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πρόκληση και την τέχνη, με ζητούμενο ένα αποτέλεσμα που θα συνδύαζε την κομψότητα, την απλότητα και την υψηλή αισθητική.

Κάθε μοντέλο ανέλαβε να εκπροσωπήσει έναν από τους 12 μήνες του χρόνου, χρησιμοποιώντας στοιχεία της φύσης που αντιστοιχούσαν στον μήνα του, ώστε να καλύπτει συγκεκριμένα σημεία του σώματός του. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσέξουν τις πόζες, τις εκφράσεις και τη συνολική εικόνα τους.

Η δοκιμασία περιλάμβανε δύο στάδια. Στο πρώτο, οι παίκτες φωτογραφήθηκαν ατομικά, ενώ ο Ακύλλας είχε αναλάβει τις μυστικές επιλογές που επηρέαζαν τη διαδικασία. Στο δεύτερο, οι τρεις μήνες κάθε εποχής συμμετείχαν σε κοινή φωτογράφιση, χωρίς βοηθητικά αντικείμενα. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να συνεργαστούν, τοποθετώντας κατάλληλα τα σώματα και τα άκρα τους, ώστε να καλύπτουν ο ένας τη γύμνια του άλλου.

Η οικειοθελής αποχώρηση της Σταυρούλας Χαλκιά

Η Σταυρούλα Χαλκιά αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη συγκεκριμένη δοκιμασία και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εγκαταλείψει τον διαγωνισμό στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να τη μεταπείσουν, εξηγώντας της τη φιλοσοφία της φωτογράφισης και τη σημασία της για τη συνέχεια του GNTM. Ωστόσο, η διαγωνιζόμενη επέμεινε στην απόφασή της, την οποία τελικά σεβάστηκαν.

Η αποχώρησή της προκάλεσε έκπληξη στους υπόλοιπους παίκτες, καθώς η Σταυρούλα παρουσίαζε βελτίωση στις επιδόσεις της το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, είχε αντιμετωπίσει μειονεκτήματα που της είχαν επιβάλει άλλοι διαγωνιζόμενοι μέσω στρατηγικών επιλογών, επιδιώκοντας να δυσκολέψουν την παραμονή της.

Πριν αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες της, η Σταυρούλα εξήγησε ότι δεν εγκατέλειπε το παιχνίδι εξαιτίας της απόδοσής της στις προηγούμενες δοκιμασίες.

«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε.

«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Anastazja παραδέχθηκε ότι δεν είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τη Σταυρούλα και ότι η αποχώρησή της δεν την επηρέασε.

«Δεν θα μου λείψει από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Δεν μου κάνει μεγάλη διαφορά το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Δεν είχα ποτέ καμία χημεία με αυτήν την κοπέλα», σχολίασε.

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Η αξιολόγηση και η αποχώρηση του Χρύσανθου

Μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης, η αξιολόγηση έφερε τρεις διαγωνιζόμενους αντιμέτωπους με το ενδεχόμενο αποκλεισμού. Ο Χρύσανθος, ο Χρήστος και η Καρολίνα ήταν οι παίκτες που παρέμειναν στη διαδικασία αποχώρησης.

Η Καρολίνα εξασφάλισε πρώτη την παραμονή της, παραλαμβάνοντας τη φωτογραφία της. Έτσι, η τελική απόφαση αφορούσε τον Χρύσανθο και τον Χρήστο.

Η επίδοση του Χρύσανθου δεν κρίθηκε επαρκής για να συνεχίσει στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να αποτελέσει τη δεύτερη αποχώρηση του επεισοδίου.

Ο Χρήστος, ο οποίος παρέμεινε στο GNTM, αναγνώρισε ότι είχε χαλαρώσει στις τελευταίες δοκιμασίες και αντιμετώπισε την παρουσία του στους υποψήφιους προς αποχώρηση ως προειδοποίηση.

«Το χρειαζόμουν αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Δεν το συνηθίζω αυτό. Απλώς είχα χαλαρώσει λίγο, είχα επαναπαυτεί. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Χρύσανθου για τη Σταυρούλα

Κατά την αποχώρησή του, ο Χρύσανθος προχώρησε σε σχόλια για τη Σταυρούλα Χαλκιά, υποστηρίζοντας ότι άκουσε ένα δυνατό γέλιο, το οποίο απέδωσε σε εκείνη.

«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει, κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου, είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», δήλωσε.

Στο μεταξύ, οι δύο αποχωρήσεις διαμόρφωσαν την τελική δεκάδα του GNTM, με τον Ακύλλα να εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραμονή του και να σχολιάζει την πορεία του διαγωνισμού.

«Επιτέλους είμαστε 10. Φτάσαμε και εδώ από τα 22 άτομα. Καιρός ήταν. Τώρα ξεκινάει όλο το πάρτι. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά», ανέφερε.