Η συμφωνία των Big-4

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Κλείδωσε» η συμφωνία των καναλιών για την ημερομηνία επανεκκίνησης της prime time μετά τις γιορτές, σύμφωνα με τη Reallife.

Τα τέσσερα κανάλια, που τα τελευταία χρόνια προχωρούν σε άτυπη συνεννόηση για κοινή εκκίνηση, ολοκλήρωσαν τον κύκλο των συζητήσεων και κατέληξαν στην ημερομηνία-κλειδί για την έναρξη του δεύτερου «ημιχρόνου» στο τηλεοπτικό πρωτάθλημα.

Ο ANT1, o Alpha, το Mega και το Star θα κάνουν διάλειμμα στη μάχη της prime time για περίπου τρεις εβδομάδες, διακόπτοντας για την περίοδο των εορτών τη μετάδοση νέων επεισοδίων σειρών και ριάλιτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Big-4 όρισαν ότι η επανεκκίνηση της μάχης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.