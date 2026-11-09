Εντυπωσιακό βίντεο: Ομίχλη «καταπίνει» ένα χωριό στο Λίχτενσταϊν και δημιουργεί ένα μαγευτικό τοπίο

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Ένα εντυπωσιακό timelapse βίντεο καταγράφει ένα σπάνιας ομορφιάς φυσικό θέαμα στο χωριό Triesenberg του Λίχτενσταϊν, όπου πυκνή ομίχλη απλώνεται σταδιακά στην κοιλάδα.

Το βίντεο, το οποίο αναδημοσίευσε το BBC Weather, καταγράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 και αποτυπώνει την ομίχλη να κινείται ανάμεσα στις πλαγιές, καλύπτοντας σταδιακά το τοπίο και μεταμορφώνοντας την περιοχή σε ένα σχεδόν παραμυθένιο σκηνικό.



Το φαινόμενο είναι γνωστό ως valley fog (ομίχλη κοιλάδας) και δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες εγκλωβίζονται στον πυθμένα μιας κοιλάδας.

Καθώς η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται, η υγρασία συμπυκνώνεται, σχηματίζοντας ομίχλη που μπορεί να καλύψει μεγάλες εκτάσεις.