Τηλεθέαση (8/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Κυριακή

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 18,9%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 18,7%
- OPEN – Τώρα Μαζί 9,1%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 7,9%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,8%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 12,1%
- MEGA – MEGA Non Stop 11,5%
- ANT1 – For You 8,8%
- ΣΚΑΪ – Monobala 7,8%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4%
- ΕΡΤ1 – 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 3,8%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 3,5%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 27,1%
- MEGA – Σύγκρουση 11,6%
- STAR – Τα Φαντάσματα 10,9%
- STAR – IQ 160 10,8%
- ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 9,1%
- OPEN – Grande League 3,7%
- OPEN – John και… Μέρη 2,9%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,7%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 13,6%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 9,6%
- OPEN – Τώρα Μαζί 5,6%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 2,3%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%
- MEGA – MEGA Non Stop 9,7%
- ANT1 – For You 8%
- ΣΚΑΪ – Monobala 6,3%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 5,9%
- ΕΡΤ1 – 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 4,4%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 3,6%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,3%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 18,6%
- STAR – Τα Φαντάσματα 13,5%
- STAR – IQ 160 12,2%
- MEGA – Σύγκρουση 9,4%
- ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 8%
- OPEN – John και… Μέρη 3,7%
- OPEN – Grande League 3,3%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,5%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,4%