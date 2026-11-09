Τηλεθέαση (8/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Κυριακή

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 18,9%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 18,7%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 9,1%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 7,9%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,8%
  2. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 12,1%
  3. MEGA – MEGA Non Stop 11,5%
  4. ANT1 – For You 8,8%
  5. ΣΚΑΪ – Monobala 7,8%
  6. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4%
  7. ΕΡΤ1 – 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 3,8%
  8. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 3,5%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 27,1%
  2. MEGA – Σύγκρουση 11,6%
  3. STAR – Τα Φαντάσματα 10,9%
  4. STAR – IQ 160 10,8%
  5. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 9,1%
  6. OPEN – Grande League 3,7%
  7. OPEN – John και… Μέρη 2,9%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 1,7%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 13,6%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 9,6%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 5,6%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 2,3%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%
  2. MEGA – MEGA Non Stop 9,7%
  3. ANT1 – For You 8%
  4. ΣΚΑΪ – Monobala 6,3%
  5. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 5,9%
  6. ΕΡΤ1 – 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 4,4%
  7. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 3,6%
  8. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,3%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 18,6%
  2. STAR – Τα Φαντάσματα 13,5%
  3. STAR – IQ 160 12,2%
  4. MEGA – Σύγκρουση 9,4%
  5. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 8%
  6. OPEN – John και… Μέρη 3,7%
  7. OPEN – Grande League 3,3%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 1,5%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,4%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ