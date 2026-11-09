Μεσολόγγι: Σοβαρό τροχαίο με 3 αυτοκίνητα – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (9/11) στη Μάστρου του Μεσολογγίου. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «ΑΙΧΜΗ», όλα έγιναν όταν ένα από τα οχήματα, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Μάστρου, επιχείρησε να στρίψει αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σχεδόν μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο τροχαίο ενεπλάκη και τρίτο όχημα, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε αναμονή στη διασταύρωση.

Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά του ΑΤ Αιτωλικού, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.