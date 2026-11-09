Σοβαρό ατύχημα στο Ράλι Αλιβερίου: Αγωνιστικό ανετράπη και έκανε τούμπες στον αέρα – Σώος ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου το χωμάτινο ράλι στην περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας, προσφέροντας έντονο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ωστόσο, η διοργάνωση σημαδεύτηκε και από ένα απρόοπτο περιστατικό, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ανατράπηκε και κατέληξε εκτός δρόμου.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, το όχημα τούμπαρε, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Ευτυχώς, σύμφωνα με το evima.gr, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Παρά το απρόοπτο, η μεγάλη παρουσία του κόσμου ανέδειξε για ακόμη μία φορά το έντονο ενδιαφέρον για τους αγώνες αυτοκινήτου στην Εύβοια.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: