Debate Ανδρέα Λοβέρδου – Χάρη Τζήμητρα στον Realfm 97,8 για τα ελληνοτουρκικά, τις αμερικανικές εκλογές και τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκαν

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ανδρέας Λοβέρδος και ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Χάρης Τζήμητρας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Real FM 97,8. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ελληνοτουρκικά με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η εσωτερική επικαιρότητα με φόντο τις αποκαλύψεις υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά και ο αντίκτυπος των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών στις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι είπαν για το καλώδιο

«Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι ζητήθηκε άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο, και από κει και πέρα από τη γαλλική πλευρά έγινε ενημέρωση σε Τουρκία και Αίγυπτο. Τα ΜΜΕ της Τουρκίας έχουν αυξήσει πάρα πολύ την ένταση στον λόγο τους, αλλά η τουρκική κυβέρνηση ήταν προσεκτική, γιατί ήξερε τα προβλήματά της. Και βλέποντας και την anti-NAVTEX, δεν είδα συντεταγμένες. Είδα την Τουρκία να επικαλείται την υφαλοκρηπίδα της και τίποτε άλλο. Να μην επικαλείται ούτε καν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, να μην μιλάει για θέματα τα οποία αυτόν τον καιρό την έχουν θίξει ιδιαίτερα. Η anti-NAVTEX της Τουρκίας, όσο μπορώ να έχω ενημέρωση – και το αντιπαραβάλλω με τη δική μας NAVTEX η οποία είναι πλήρης συντεταγμένων- δεν ορίζει τίποτα. Κάνει μια γενική αναφορά στη δική της υφαλοκρηπίδα και εκεί επίσης κάνει λόγο για συντονισμό. Άρα νομίζω ότι η κίνηση αυτή, ήταν μια κίνηση η οποία βοήθησε να μην υπάρχουν προβλήματα και εντάσεις στην περιοχή και τίποτε περισσότερο» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος σχολιάζοντας και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ Τζήμητρας εξήγησε γιατί η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η ρηματική διακοίνωση όταν γίνεται υπό καθεστώς απειλών και πίεσης συνιστά αίτηση αδειοδότησης. «Ο κ. Λοβέρδος έχει απόλυτο δίκιο στο ότι μόνο η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν από νομικής απόψεως το δικαίωμα της έκδοσης NAVTEX, το οποίο και πράξαμε. Η ρηματική διακοίνωση κατά την άποψή μου είναι τόσο απαράδεκτη επί της αρχής, όσο και ενδεχομένως στο περιεχόμενο, το οποίο πράγματι δεν γνωστοποιήθηκε. Όμως είναι άλλο η άτυπη ενημέρωση από μία εταιρεία η οποία φυσικά στερείται και θεσμικής αρμοδιότητας, και άλλο από το γαλλικό κράτος. Και θυμίζω ότι η απαίτηση από πλευράς της Τουρκίας υπήρξε συνεχώς αναβαθμιζόμενη. Στην αρχή μίλησαν για ενημέρωση, αυτό αργότερα έγινε γραπτή ενημέρωση, αργότερα έγινε αδειοδότηση. Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών μιλά για «authorization», αδειοδότηση και στη συνέχεια ο κ. Φιντάν δήλωσε «όλα καλά», το οποίο στο δικό μου μυαλό σημαίνει ικανοποίηση της απαιτήσεως. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά έγινε διαλλακτικός και εποικοδομητικός. Άρα λοιπόν, όταν το γαλλικό κράτος προβαίνει σε μία ρηματική διακοίνωση η οποία από νομικής απόψεως δεν χρειάζεται να υπάρχει, διότι τη NAVTEX την εκδίδουν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, τότε νομίζω ότι έχουμε ικανοποίηση της τουρκικής απαίτησης, που επί δύο χρόνια παρακωλύει το έργο επί του εδάφους».

Ερωτηθείς ο κ. Λοβέρδος, εάν μία τέτοια ενημέρωση δημιουργεί ένα προηγούμενο για την Τουρκία και για άλλα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, απάντησε: «Η δική μου άποψη και η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι, ότι εφόσον οι αδειοδοτήσεις δίδονται από την Ελλάδα και την Κύπρο, άλλο θέμα δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όποιος επιδιώκει την ένταση, επιδιώκει την ένταση. Όποιος θέλει να μην υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει ένταση. Η άδεια είναι η νομική ενέργεια που δηλώνει με απερίφραστο τρόπο για το τι ακριβώς πρόκειται. Είναι εδώ χωρικά μας ύδατα; Δεν είναι τέτοια η περίπτωση. Είναι εδώ η υφαλοκρηπίδα μας; Είναι. Εφόσον είναι εδώ η υφαλοκρηπίδα μας, εμείς πρέπει να δώσουμε άδεια και δώσαμε άδεια. Από κει και πέρα, οι ενημερώσεις έχουν και ένα χαρακτήρα άρσης των εντάσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Αλλά η αδειοδότηση δηλώνει ότι αυτός που έχει κυριαρχικά δικαιώματα αδειοδοτεί. Η μείζονα νομική ενέργεια είναι αυτή. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχει αξία να δει κανείς την τουρκική NAVTEX, γιατί, πέρα από την επίκληση που κάνει στη δική τους υφαλοκρηπίδα, δεν κάνει καμία περαιτέρω αναφορά για τουρκολιβυκά μνημόνια ή για οτιδήποτε άλλο».

«Θεωρώ ότι η Τουρκία έχασε απ’ αυτή την υπόθεση διότι η κίνηση που έκανε με τη Βεγγάζη της γύρισε μπούμερανγκ. Η καθολική παγκόσμια αποδοκιμασία μέτρησε σε βάρος της και συνεπώς, μετράει το κόστος της και συμπεριφέρεται ανάλογα. Εμένα αυτό μου έδωσε να καταλάβω η τουρκική NAVTEX. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να θριαμβολογώ, γιατί αυτό θα ήταν λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τα τουρκολιβυκά μνημόνια και το καλώδιο, νομίζω ότι η Τουρκία αναδιπλώθηκε» πρόσθεσε το στέλεχος της ΝΔ.

«Ο κ. Λοβέρδος έχει απόλυτο δίκιο ότι η παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων είναι ένα ζήτημα και σ’ αυτό δεν τίθεται θέμα, όμως φοβάμαι ότι οι τουρκικές ενέργειες που εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας, παράγουν επί του εδάφους συνέπειες και πολιτικά τετελεσμένα, που η Τουρκία στο μέλλον ίσως εργαλειοποιήσει και γι’ αυτό νομίζω ότι επέμεινε και στην απαίτησή της για ενημέρωση γραπτή και αδειοδότηση. Και νομίζω ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, παρόλο που ίσως ρητά δεν αναφέρεται, αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση που χρησιμοποιεί η Τουρκία για τις πράξεις της, όπως έχει κάνει στην Κάσο τον Ιούλιο του 2024. Φοβάμαι ότι υπάρχει μία στρατηγική σε βάθος χρόνου, την οποία η Τουρκία μπορεί να εργαλειοποιήσει στο μέλλον» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Τζήμητρας.

Οι απάτες και τα κυκλώματα που αποκαλύφθηκαν

Περνώντας στην εσωτερική επικαιρότητα, ο κ. Λοβέρδος σχολίασε την κριτική της αντιπολίτευσης για τα κυκλώματα και τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί κάνουν κριτική ως προς αυτό. Όταν από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε το FBI, που είναι επιλογή Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πρέπει να είναι ο ισόβιος υπουργός Προστασίας του Πολίτη της χώρας, έχουν εντοπιστεί 238 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 3.000 στελέχη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Το FBI δεν ιδρύθηκε χθες, για να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ιδρύθηκε πριν από 1,5-2 χρόνια. Άρα, γίνεται δουλειά διαρκώς».

Σχετικά με τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης ότι η έρευνα για τις υποθέσεις ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες, τόνισε ότι το «οργανωμένο έγκλημα τις περισσότερες φορές αποκαλύπτεται από καταγγελίες και από εσωτερικές διχόνοιες των ανθρώπων που είναι οργανωμένοι εγκληματικά. Άρα λοιπόν, κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες σε όλο τον πλανήτη, συμβαίνει και στην Ελλάδα. Κάποιοι άνθρωποι έκαναν καταγγελίες, ο μηχανισμός που υπάρχει λειτούργησε, συγκέντρωσε το υλικό ούτως ώστε να μην πέφτουν στα δικαστήρια αυτά, και αποκάλυψε τις απάτες».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό «αρχιερέα της διαφθοράς», είπε: «Από εκεί αρχίζει το κακό. Να θυμίσω ότι «αρχιερέα της διαπλοκής» είχε αποκαλέσει τον αείμνηστο Σημίτη ο κ. Καραμανλής. Αλλά προς τιμήν του, ένας έντιμος άνθρωπος, όπως ο Κώστας Καραμανλής, το πήρε πίσω. Και αυτό μου δίνει την ελευθερία να πω τώρα στον κ. Τζήμητρα, ότι η συμβουλή δείτε για ταινία τον “Νονό” και μετά το “Ζητείται Ψεύτης” έδωσαν την αφορμή για την ένταση των τελευταίων ημερών και εμείς αντιτείναμε για τα θέματα των κωδίκων κλπ. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο κ. Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου».

«Σε ό,τι αφορά την απάντηση τη δική μας, νομίζω ότι ήταν εύλογη. Τι θα λέγαμε; Στο παράλογο επιχείρημα ότι όταν συλλαμβάνονται οι εγκληματικές οργανώσεις, αυτό γίνεται για λόγους εκλογών ή όταν εντοπίζεται η απάτη, φταίει ο Πρωθυπουργός που υπάρχει απάτη; Αυτό είναι τρελό» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.

Από την πλευρά το στέλεχος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε: «Χαίρομαι πάρα πολύ όταν εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει αμφιβολίες σε αυτό. Όμως, η δική μου αίσθηση καμιά φορά είναι ότι αυτά γίνονται αυτή την περίοδο θυμίζοντάς μου κάπως τα δημόσια έργα τα οποία πάντοτε γίνονται στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι πιο κοντά στις εκλογές. Μακάρι να κάνω λάθος».

Ερωτηθείς εάν εννοεί ότι τους άφηναν να δρουν 3,5 χρόνια για να αποκαλύψουν την απάτη την προεκλογική περίοδο, απάντησε: «Δεν θέλω να το πιστεύω. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εγρήγορση γενική. Μπορεί να είναι φυσικά η ωρίμανση στοιχείων, αυτό θα ήθελα να πιστεύω. Απλώς εννοώ ότι αυτή η αυξημένη δραστηριότητα μου έφερε στο μυαλό, ως πολίτη, την αναλογία. Το δεύτερο είναι πως φαίνεται ότι σε αυτές τις υποθέσεις, κυρίως για τις υποθέσεις της Pizza Fan και του Χωριάτικου, αν τα δημοσιεύματα που διαβάζω είναι σωστά, στελέχη υπηρεσιών όπως της ΑΑΔΕ, φέρονται ότι περιλαμβάνονται σε λίστες χρηματισμού του επιχειρηματία. Φαίνεται επίσης ότι είχαν υποβληθεί επανειλημμένα καταγγελίες και για φοροδιαφυγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και για την παράνομη δράση των στελεχών αυτών. Και συνεπώς τα ερωτήματα νομίζω παραμένουν: Τι έκανε η ηγεσία της ΑΑΔΕ αυτά τα χρόνια στις σχετικές καταγγελίες για φοροδιαφυγή; Υπήρξε ενημέρωση από κατώτερες υπηρεσίες της αρχής προς τον επικεφαλής, αλλά και προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών; Αυτά τα ερωτήματα φοβάμαι ότι παραμένουν και δυστυχώς, ίσως τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της αίσθησης, αν όχι της ύπαρξης ενός γενικευμένου κλίματος διαφθοράς, το οποίο συναρτάται προς άλλα, στα μεγάλα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Predator, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κλπ.»

«Εάν ήταν όλο αυτό να μεθοδεύεται για προεκλογικούς λόγους, νομίζω θα κατέληγε σε συλλήψεις τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, δηλαδή παραμονές των εκλογών. Τα θέματα αυτού του είδους ξεχνιούνται. Δεν μετράνε στις εκλογές. Δεύτερον, μάθαμε ότι στην περίπτωση του Χωριάτικου υπήρξε και παγίδευση από την πλευρά των διωκτικών αρχών, δηλαδή για να γίνει ένα λάθος που θα βοηθούσε στην εξιχνίαση. Για να μην γίνονται λάθη που εκθέτουν και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά και τις κυβερνήσεις, είναι σωστό να στήνεται μια ιστορία παγίδευσης ή να ερευνάται κάποια υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης με στοιχεία» αντέτεινε ο κ. Λοβέρδος και αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ριχάρδου επί κυβέρνησης Τσίπρα, που συνελήφθη και μετά αφέθηκε ελεύθερος.

«Εγώ που είμαι και της δουλειάς, δηλαδή είμαι δικηγόρος που ασχολούμαι με το ποινικό δίκαιο κατά μείζονα λόγο, θα σας πω ότι πολλές φορές εγκληματικές οργανώσεις που φτάνουν στο ακροατήριο με βάση και μόνο τα διαβιβαστικά των διωκτικών αρχών, πέφτουν στο δικαστήριο. Και αυτό είναι λάθος. Όταν παραπέμπεις, εξευτελίζεις έναν άνθρωπο, τον συλλαμβάνεις, βγαίνεις στη δημοσιότητα και μιλάς για εγκληματική οργάνωση και συλλήψεις, πρέπει αυτά να είναι θεμελιωμένα. Άρα η θεμελίωση παίρνει χρόνο. Αυτό να μην το θεωρούμε κακό, να το θεωρούμε καλό. Γιατί, δεν είναι σωστό να υπάρξει μία έκρηξη δημοσιότητας ως προς κάτι και στη συνέχεια στα δικαστήρια να έχουμε αθωώσεις» συμπλήρωσε ο κ. Λοβέρδος.

Σχετικά με την οξύτητα που καταγράφεται στον πολιτικό λόγο και ερωτηθείς εάν θα πάμε σε μία προεκλογική περίοδο με μεγάλη ένταση, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε ανοιχτά εθνικά ζητήματα, ο κ. Τζήμητρας, τόνισε:

«Η οξύτητα συμφωνώ ότι δεν είναι ποτέ ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Από την άλλη πλευρά, εφόσον τα ζητήματα είναι εξαιρετικής οξύτητας, φοβάμαι ότι και οι απαντήσεις σε αυτά καμιά φορά πρέπει να είναι τέτοιες για να αναδειχθούν, διότι ίσως αυτή είναι η κατάσταση στην οποία η πολιτική μας ζωή αυτή τη στιγμή αντιδρά καλύτερα. Συμφωνώ ότι η οξύτητα καλό είναι να μην υφίσταται, γιατί μετά μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο, αλλά επίσης νομίζω ότι τα ζητήματα καμιά φορά είναι αληθινά πάρα πολύ οξυμένα. Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμφωνώ πράγματι ότι εκεί υπάρχει ακόμη περισσότερο λόγος να αποφεύγεται η οξύτητα. Όμως δυστυχώς ταυτόχρονα είναι ζητήματα τα οποία περνούν τα σύνορά μας και η χώρα μπορεί να εμπλακεί σε δεσμεύσεις ή στην απώλεια αυτών σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και να έχουν επίσης διεθνείς συνέπειες, για τις οποίες ανησυχώ πολύ περισσότερο από τα εσωτερικά μας, χωρίς να μειώνω την ουσία τους».

Οι αμερικανικές εκλογές

Επιστρέφοντας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Τζήμητρας ρωτήθηκε για το κατά πόσο το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών μπορεί να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλαδή αν έχουν δίκιο όσοι πανηγυρίζουν στην Ελλάδα και όσοι μεμψιμοιρούν στην Άγκυρα ή αν όλα αυτά είναι άνευ σημασίας. «Ίσως δεν είναι άνευ σημασίας η ουσία, αλλά είναι άνευ σημασίας η αντίδραση, γιατί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής φυσικά δεν είναι θέματα που αλλάζουν μέσα σε μία νύχτα. Νομίζω ότι αν έχει κανείς μία πιο ισορροπημένη στάση στα πράγματα αυτά, μπορεί να κάνει δύο ή τρεις επισημάνσεις που νομίζω στέκουν. Η πρώτη είναι ότι αυτή η ασυδοσία της διακυβέρνησης Τραμπ αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει υποστεί ένα πρώτο πλήγμα, που ελπίζω να κάνει τη διοίκηση κάπως πιο νουνεχή στην προσέγγισή της και να επιστρέψουν και στην αξιοποίηση της παραδοσιακής εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω του State Department, την οποίαν δυστυχώς απεμπόλησαν. Η κυβέρνηση Τραμπ ξεδόντιασε το State Department, καθώς 2.000 διπλωμάτες απολύθηκαν, άλλες 2.000 περίπου έφυγαν οικειοθελώς γιατί δεν ήταν δυνατόν να αντέξουν την κατάσταση εσωτερικά κλπ. Άρα, οι μεταβολές μπορεί να μην είναι άμεσες, αλλά ενδεχομένως να έχει δοθεί ένα πρώτο φως» είπε ο Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Το δεύτερο είναι ότι οι στρατηγικές σχέσεις τόσο της Ελλάδος όσο και της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επαφίενται μόνο στην πολιτική διοίκηση ανά πάσα στιγμή, αλλά έχουν ερείσματα πολύ περισσότερα. Σαφώς η ιδιαίτερη σχέση του κ. Τραμπ με τον κ. Ερντογάν, την οποία και οι δύο φρόντισαν να διακηρύττουν, ήταν προβληματική, διότι ξεπερνούσε κάποια θεσμικά πλαίσια, το οποίο πάντα είναι προβληματικό ή μπορεί να μην επιταχύνει άλλα, όπως την απόκτηση των F-35, αλλά νομίζω ότι είναι στρατηγικά και τα δύο.

Άρα, τόσο οι πανηγυρισμοί όσο και η μεμψιμοιρία κατά την άποψή μου δεν ευσταθούν ένθεν κακείθεν. Είναι όμως μία χρυσή ευκαιρία να πάμε πίσω στα θεσμικά τα οποία εξυπηρετούν κράτη όπως η Ελλάδα, που έχουμε μία μεγαλύτερη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, όμως με ρεαλισμό, για να μην θεωρούμε ότι οι αρχές της διεθνούς νομιμότητας, οι οργανισμοί, οι διαδικασίες όπως τις ξέραμε, επιστρέφουν αμέσως. Φοβάμαι ότι αυτό έχει να κάνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την καταβαράθρωση της διεθνούς εννόμου τάξεως όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε νομίζω, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να έχει μία πολιτική στη βάση αρχών, αλλά με ρεαλισμό επί του εδάφους και να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να θεωρεί ότι θα αλλάξει κάτι από την από τη μία μέρα στην άλλη» συνέχισε ο κ. Τζήμητρας και πρόσθεσε: «Και δυστυχώς κατά την άποψή μου η Τουρκία έχει αναβαθμιστεί δραστικά στο διεθνές πεδίο, και αναφορικά με τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με ευρωπαϊκά κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εξηγώντας γιατί μιλά για ενίσχυση, αναφέρθηκε αρχικά την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου του για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι «πράγματι πήρε τρεις ψήφους, αλλά ας μην θεωρήσουμε ότι τελείωσε. Είναι μία πολύ μακρά διαδικασία που ελπίζω να μην αποβεί για μας προβληματική, αλλά δεν θα ήθελα να θεωρήσουμε ότι έληξε η προοπτική Σινιρλίογλου είτε άμεσα είτε έμμεσα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει βιώσιμη εξέλιξη με τους υπολοίπους».

Κατά τα άλλα, σημείωσε ο κ. Τζήμητρας, «οι καταδίκες (σ.σ. για καλώδιο και τουρκολιβυκό κλπ) ήρθαν σωρηδόν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μένουμε στα λόγια». «Οι καταδίκες στα λόγια είναι ένα πράγμα και χαίρομαι που υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη περίπτωση πιο κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, απ’ την οποίαν υπήρξαν χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις ως σήμερα, με το αποτέλεσμα επί του εδάφους να μην έχει αλλάξει. Τι αξία έχει η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όταν οι τέσσερις από έξι των μεγαλύτερων χωρών της Ενώσεως, τρεις μέρες αργότερα, ήταν στην Κωνσταντινούπολη επιβραβεύοντας την Τουρκία ουσιαστικά στην σύνοδο που έκαναν; Καλοί οι χάρτες που παραδίδονται στα Ηνωμένα Έθνη, που παρουσιάζονται στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δύο μέρες μετά δεν μπήκε αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας στην αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη».

«Η Τουρκία έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσέτρεξαν να κάνουν διμερείς συμφωνίες μετά το SAFE, στο οποίο βάλαμε εμείς βέτο. Είδατε τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, για τα οποία δεν υπήρξε αντίβαρο σε μας καθόλου.

Κατά την άποψή μου, ακόμη κι αν υπήρξε μία δυστοκία με τους KAAN και τους F-35 -και πολύ καλά έκαναν-, δεν θα έκλεινα το θέμα εδώ. Αν, ας πούμε, οι S-400 δεν βρίσκονται πια στην Τουρκία, σε λίγο καιρό και το νομικό εμπόδιο έχει φύγει» συμπλήρωσε.

«Συμφωνώ με τον κ. Τζήμητρα σε ό,τι αφορά την τον περιορισμό της ασυδοσίας του προέδρου Τραμπ από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Προφανώς τα πράγματα δυσκολεύουν, αφού και στα δύο νομοθετικά όργανα δεν έχει πια την πλειοψηφία. Όμως σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συνηθισμένες, να υπάρχει άλλος πρόεδρος και άλλες πλειοψηφίες ή στο ένα ή στο άλλο νομοθετικό σώμα ή και στα δύο. Άρα, έχουν τρόπους οι Αμερικανοί να λειτουργούν με βάση τη λογική των ελέγχων και των ισορροπιών, που είναι ο θεμέλιος λίθος του πολιτεύματός τους.

Ως προς το τι γίνεται σε σχέση με Ελλάδα και Τουρκία. Δεν θα υπάρξει αλλαγή. Γιατί μία νίκη των Δημοκρατικών ενισχύει τις νομοθετικές αποφάσεις που έχουν πάρει σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, και άρα δεν έχουμε καμία ως προς αυτό αλλαγή που θα σχετιζόταν με τα F-35, με τα F-16 και γενικότερα με τον εξοπλισμό της Τουρκίας» τόνισε ο κ. Λοβέρδος από την πλευρά του.

«Σε ό,τι αφορά το αν αναβαθμίστηκε η θέση της Τουρκίας ή αν δεν αναβαθμίστηκε, είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν έχει αναβαθμιστεί. Και δεν είναι μόνο οι τελευταίες εξελίξεις που επιβεβαιώνουν αυτή τη σκέψη, αλλά και προηγούμενες. Θυμάμαι όταν έγινε η εισβολή στον Έβρο, με τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που οργανωμένα ήθελαν να εισβάλουν στην Ελλάδα από την Τουρκία, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε εδώ, αποδοκιμάζοντας μια τουρκική πολιτική. Θυμάμαι επίσης σειρά γεγονότων από τότε, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, ακόμα και την αξιοποίηση της Αλεξανδρούπολης που έγινε επί κυβέρνησης Τσίπρα, και όχι της Αδριανούπολης, που επιβεβαίωσε την αλλαγή πολιτικής σε ό,τι αφορά την περιοχή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την υποβάθμιση της Τουρκίας. Δεν τα πήγανε καλά στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, δεν τα έχουν πάει πουθενά καλά» κατέληξε ο πρώην υπουργός.