Ντέρτι: Ο Άρης καταλαβαίνει την παγίδα του Αλέκου στη Στέλλα

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Το νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Ο Άρης καταλαβαίνει την επικίνδυνη παγίδα του Αλέκου. Συνειδητοποιώντας πως η Στέλλα έχει μπει πλέον στο στόχαστρο, πιέζει μάταια για την απομάκρυνσή της από την επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, η Ξένια ακούει την κόρη της να μιλά για τη μοναξιά και την απώλεια του Στράτου και έρχεται αντιμέτωπη με όσα τις έχουν κρατήσει τόσα χρόνια μακριά.

Η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να την παγίδεψε η ίδια της η μάνα και δεν μπορεί να το πιστέψει, ενώ ο Άρης ανησυχεί για την ασφάλειά της.

Ο Μιχάλης είναι έξαλλος τόσο με τη Ρένα όσο και με τον Λευτέρη και προσπαθεί να διαχειριστεί την προδοσία και τον θυμό που τους χωρίζουν, ενώ ο Λευτέρης βυθίζεται ακόμη περισσότερο στην ενοχή και την αυτοκαταστροφή.

Παράλληλα, ο Μίλτος αρχίζει να υποψιάζεται το παρελθόν του Παύλου, δημιουργώντας έναν νέο κίνδυνο για την κάλυψή του.

Και ενώ ο Πασχάλης συνεχίζει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή, ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και ένα κρυμμένο όπλο ανοίγουν ξαφνικά μια νέα, επικίνδυνη διαδρομή στην έρευνα.

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