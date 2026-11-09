Αντεπίθεση του ΑΝΤ1 το 2027 με τρία δυνατά χαρτιά

Οριστικά στο δεύτερο μισό της σεζόν η πρεμιέρα της σειράς εποχής «Σπιλιάδες». Η επιστροφή του «Dancing with the stars» και το «Moments».

ΠΗΓΗ: Reallife

Στη χάραξη νέας στρατηγικής προχωρά ο ΑΝΤ1 ενόψει του δεύτερου ημιχρόνου της σεζόν, με στόχο να ενισχύσει δυναμικά το περιεχόμενο της prime time. Το κανάλι του Αμαρουσίου αποφάσισε να κάνει οικονομία δυνάμεων και να οργανώσει την αντεπίθεσή του για τις αρχές του 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση θα κρατήσει για το δεύτερο μισό της σεζόν τα δυνατά χαρτιά για τη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Οριστικά για τις αρχές της νέας χρονιάς μετακινείται η πρεμιέρα της σειράς «Σπιλιάδες». Το δράμα εποχής που θα μας ταξιδέψει στη Σύρο το 1962, με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Κουκουράκη, την Ντένια Ψύλλια και τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, θα ενταχθεί στην prime time κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Ιανουάριο. Ηδη οι ηθοποιοί και οι συντελεστές έχουν ενημερωθεί σχετικά από τον σταθμό ώστε να είναι διαθέσιμοι για συνεντεύξεις κατά την ημερομηνία έναρξης της σειράς.

Στην αντεπίθεση που ετοιμάζει το κανάλι εντάσσεται σε περίοπτη θέση το «Dancing with the stars». Το χορευτικό σόου, που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 έπειτα από εννέα χρόνια, προορίζεται για πρεμιέρα στις αρχές του δεύτερου μισού της σεζόν. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός γίνεται με στόχο να μη συμπέσει με τις εθνικές εκλογές, σε περίπτωση που αυτές τελικά διεξαχθούν την άνοιξη. Η προετοιμασία για το στήσιμο της μεγάλης παραγωγής έχει ξεκινήσει, ενώ γίνονται ήδη τα πρώτα τηλεφωνήματα σε επώνυμα πρόσωπα από την τηλεόραση, το θέατρο, τον αθλητισμό και τη μουσική που θα κληθούν να συμμετάσχουν ως διαγωνιζόμενοι χορευτές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι επαφές με τη Ζέτα Μακρυπούλια, με πηγές από το κανάλι να αναφέρουν ότι οι συζητήσεις με την παρουσιάστρια είναι «σε καλό δρόμο». Εως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η Ζ. Μακρυπούλια δεν έχει πει ακόμα το τελικό «ναι» για να επιστρέψει στην παρουσίαση του χορευτικού σόου. Σε κάθε περίπτωση, θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 στις αρχές του νέου έτους μέσω του «Moments». Τα γυρίσματα για τη βραδινή εκπομπή βιωματικών συνεντεύξεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το κανάλι αποφάσισε να λανσάρει τα νέα επεισόδια στο δεύτερο μισό της σεζόν.