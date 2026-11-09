Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας απειλεί να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (9/11) στην Πάτρα, στην οδό 6ου Συντάγματος, έπειτα από περιστατικό με άνδρα ο οποίος απειλεί να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.

Στο σημείο 2 διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στον χώρο, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα της κατάστασης και καθιστά αναγκαία την προσεκτική διαχείριση του περιστατικού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος επικοινώνησε το πρωί με την Αστυνομία, ενημερώνοντας τις Αρχές για τις προθέσεις του.

Οι διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του, επιχειρώντας να τον πείσουν να εγκαταλείψει τις προθέσεις του και να παραδοθεί με ασφάλεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.