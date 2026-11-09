Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική κολοκύθα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες μυστηρίου», ένα έγκλημα πάθους φέρνει στο φως πολλά κρυμμένα μυστικά. Από τον συγγραφέα Alex Erickson

Η ιδιοκτήτρια καφέ Κρίσι Χάνκοκ θα προτιμούσε να περάσει το Χάλοουιν σερβίροντας καλούδια με κολοκύθα παρά με στολή μασκέ μαζί με τους πιο εύπορους κατοίκους του Πάιν Χιλς στην έπαυλη Γιάρμπορο, ιδίως όταν το σουαρέ αρχίζει

να μοιάζει περισσότερο με φάρσα παρά με κέρασμα… Λες και η συνάντηση με έναν παλιό έρωτα και μια αποτυχημένη πρόταση γάμου δεν ήταν αρκετά για να τρομοκρατήσουν την Κρίσι, μια γυναίκα βρίσκεται στραγγαλισμένη σε ένα δωμάτιο

γεμάτο απειλητικές σκαλισμένες κολοκύθες. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι πρόκειται για έγκλημα πάθους. Όταν όμως εξαφανίζονται τα κοσμήματα της οικοδέσποινας, φαίνεται πιο πιθανό κάποιος να είχε μοχθηρές προθέσεις… Με το σπίτι αποκλεισμένο και έναν δολοφόνο να κυκλοφορεί στους διαδρόμους, η Κρίσι πρέπει να βοηθήσει τον αστυνομικό Πολ Ντάλτον, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός τους δικούς του δαίμονες, να ψάξει κάθε σπιθαμή και κάθε καλεσμένο για απαντήσεις. Κάποιος κρύβει πολλά μυστικά και η Κρίσι θα πρέπει να κινηθεί προσεκτικά για να τα αποκαλύψει…

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews