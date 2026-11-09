Νίκαια: Συνελήφθη 36χρονος που σημάδεψε αστυνομικούς με καραμπίνα και έριχνε στον αέρα – Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι του – ΦΩΤΟ

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο στη Νίκαια, ο οποίος σημάδεψε με την καραμπίνα του αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν, αφού προηγουμένως πυροβολούσε άσκοπα στον αέρα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο, αλλά και σχεδόν ένα κιλό κάνναβης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (3/11). Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για πυροβολισμούς στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο, με τη συνδρομή της ομάδας ΟΠΚΕ. Κατά την έρευνά που πραγματοποίησαν εντόπισαν αρχικά πέντε κάλυκες και λίγο αργότερα, τον 36χρονο να κρατά την καραμπίνα.

Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, στρέφοντας παράλληλα το όπλο εναντίον τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά την έντονη αντίσταση που προέβαλε.

Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε υπήρχαν έξι φυσίγγια, καθώς και ένα ακόμη στη θαλάμη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον ένα φυσίγγιο και ένας σουγιάς.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και στο σπίτι του 36χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη πέντε καραμπίνες, ένα περίστροφο με φυσίγγιο, 999 γραμμάρια κάνναβης, 78 φυσίγγια και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός όπλων και αιχμηρών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων αναδιπλούμενοι σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα, τρία βέλη και ξίφη.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες της 3-11-2026 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. και της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 36χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 3-11-2026 περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Νίκαιας, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άνδρα που προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Ανωτέρω αστυνομικοί, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., μετέβησαν άμεσα στο εν λόγω σημείο, όπου αφού ανηύραν -5- κάλυκες, εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο τον 36χρονο να κρατάει καραμπίνα.

Ο 36χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει ενώ σημάδευε με την εν λόγω καραμπίνα τους αστυνομικούς, οι οποίοι λαμβάνοντας όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας τον ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίστασή του και κατέσχεσαν την καραμπίνα, με -6- φυσίγγια εντός αυτής και ένα στη θαλάμη.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγιο καραμπίνας και σουγιάς.

Στη συνέχεια σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: