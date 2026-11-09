Ιράν: Ο Χαμενεΐ ζήτησε να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» – Τι αποκάλυψε ο Πεζεσκιάν

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζήτησε από την ηγεσία της χώρας να θέσει τέλος στην κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» έναντι των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ιρανό Πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο Ανώτατος Ηγέτης μας έδωσε εντολή να τερματίσουμε την κατάσταση “ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη”» δήλωσε ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους που επιθυμούν τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ανακούφιση των οικονομικών δυσχερειών της χώρας του. «Μπορούμε να διεξάγουμε συνομιλίες με αξιοπρέπεια και να κλείσουμε το θέμα με αξιοπρέπεια».

Σημειώνεται ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο, και πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του.

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι κατανοεί ότι ο ιρανικός λαός υποφέρει από τις αμερικανικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό: «Βρίσκομαι εδώ σήμερα και έχω την ευθύνη να υπηρετήσω τη χώρα και τον λαό της… Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος στη χώρα πηγαίνει για ύπνο πεινασμένος».