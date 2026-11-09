Ισπανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί Ελ Ιέρο των Κανάριων Νήσων λόγω των μαζικών αφίξεων μεταναστών – Φόβοι για «νέα Θέουτα»

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κήρυξαν οι τοπικές αρχές το νησί Ελ Ιέρο στις Κανάριες Νήσους, καθώς φοβούνται ότι μετατρέπεται στη «νέα Θέουτα», έπειτα από μια σαρωτική αύξηση στις αφίξεις μεταναστών μέσω θαλάσσης.

Περισσότεροι από 5.000 παράτυποι μετανάστες έχουν φτάσει στο ισπανικό νησί μόνο αυτόν τον μήνα, αναφέρει η Daily Mail, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στις υποδομές, τις υπηρεσίες υγείας και μεταφορών, την ώρα που η Μαδρίτη βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρή κριτική για τη διαχείριση της συνολικής μεταναστενατικής κρίσης.

Οι συγκρίσεις με τη Θέουτα

Η πρόσφατη εισροή μεταναστών έρχεται τη στιγμή που το ισπανικό έδαφος της Θέουτας παλεύει με μια άλλη μεταναστενατική κρίση που εκτυλίχθηκε τον Ιούλιο, όταν 72.000 άνθρωποι κολύμπησαν, σκαρφάλωσαν ή όρμησαν στον θύλακα που συνορεύει με το Μαρόκο.

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη, και παρόλο που οι περισσότεροι μετανάστες επέστρεψαν γρήγορα ή οδηγήθηκαν πίσω από τα σύνορα, γύρω στα 5.000 άτομα παραμένουν, σύμφωνα με την εθνική κυβέρνηση, ασκώντας πίεση στους πόρους και προκαλώντας την οργή των κατοίκων της Θέουτας.

Σημειώνεται πάντως ότι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Θέουτας, οι εναπομείναντες μετανάστες φτάνουν έως και τους 15.000, ενώ οι τοπικές αρχές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια πριν από την παραβίαση των συνόρων.

Πολλοί μετανάστες στη Θέουτα, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, εξακολουθούν να κοιμούνται στους δρόμους παρά τις προσπάθειες των αρχών να στεγάσουν, να καταγράψουν και να απελάσουν όσους είναι επιλέξιμοι πίσω στο Μαρόκο.

Στο μεταξύ, οι αρχές στο νησί Ελ Ιέρο ανέφεραν ότι διέσωσαν 3.261 μετανάστες στις πρώτες έξι ημέρες του Νοεμβρίου, με τις περιφερειακές αρχές να προειδοποιούν την Παρασκευή ότι οι αριθμοί είναι «απολύτως μη βιώσιμοι».

Μέχρι τη Δευτέρα, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός πλησίαζε τις 5.000, μετά την άφιξη 10 ακόμη μικρών πλοιαρίων με εκατοντάδες ανθρώπους στο νησί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

🔴 La isla de El Hierro ha recibido cerca de 5.000 personas en lo que va de mes, dentro de un total de casi 5.800 llegadas a Canarias https://t.co/ZvJwVRt6yA — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) November 9, 2026



Εκπρόσωπος του Ενιαίου Συνδικάτου Αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές είναι «κατάμεστες» και αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των αφίξεων.

«Βιώνουμε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που ζούμε στη Θέουτα, εκτός ελέγχου και συντριπτική», προειδοποίησε.

«Ανησυχούμε πολύ»

Το Ελ Ιέρο, με πληθυσμό περίπου 11.400 κατοίκων, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία εισόδου της Ευρώπης για μετανάστες από τη Δυτική Αφρική.

Ο Αλπίντιο Άρμας, επικεφαλής του συμβουλίου διοίκησης της Ελ Ιέρο, δήλωσε στην ισπανική τηλεόραση το Σαββατοκύριακο: «Ανησυχούμε πολύ από αυτή την απότομη αύξηση των αφίξεων».

«Αυτό είναι ακριβώς που μας οδήγησε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με θεσμούς υψηλότερου επιπέδου», πρόσθεσε.

🇮🇨‼️ “Canarias grita ‘mayday'” ante la otra “invasión” de El Hierro con casi tantos migrantes como habitantes en cinco semanas ✍️ Iranzu G. Vergara https://t.co/7A2WORYdmG — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 9, 2026



Εικόνες έδειξαν εκατοντάδες μετανάστες στο λιμάνι Λα Ρεστίγκα, στο Ελ Ιέρο, αφού η υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης της Ισπανίας διέσωσε περίπου 500 ανθρώπους από δύο βάρκες το βράδυ της Πέμπτης, ανασύροντας παράλληλα μία σορό.

El Hierro recibe cerca de 600 migrantes en cuatro cayucos

https://t.co/OZYyLA2HiU — RTVC (@RTVCes) November 8, 2026



Τουλάχιστον εννέα μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ανοιχτά των Κανάριων Νήσων, ενώ ένα βρέφος σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο κατά την άφιξή του τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που χιλιάδες άλλοι άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Πιέσεις στις υπηρεσίες

Η θαλάσσια οδός από τη Δυτική Αφρική προς τις Κανάριες Νήσους είναι μια από τις πιο φονικές διαδρομές μετανάστευσης παγκοσμίως.

Χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν το ταξίδι κάθε χρόνο με υπερπλήρη σκάφη, επιδιώκοντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος παρά τη φουρτούνα, τα ισχυρά ρεύματα και τις μεγάλες αποστάσεις.

Οι απόπειρες διάσχισης συνηθίζονται να αυξάνονται τους φθινοπωρινούς μήνες, οπότε οι συνθήκες της θάλασσας κατά μήκος της διαδρομής είναι γενικά πιο ήρεμες και ευνοϊκές.

Ωστόσο, οι αφίξεις μεταναστών ήταν μειωμένες κατά σχεδόν 61% τους πρώτους 10 μήνες του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν το νησί είχε φτάσει σε ρεκόρ άνω των 46.000 αφίξεων.

Ο περιφερειάρχης Φερνάντο Κλαβίχο σημείωσε ότι οι ήρεμες θάλασσες τροφοδοτούν το νέο κύμα αναχωρήσεων προς τα νησιά, τονίζοντας ότι οι αφίξεις πιέζουν τις υπηρεσίες υγείας και μεταφορών, με λεωφορεία να εκτρέπονται για μεταναστευτικές επιχειρήσεις και προσωπικό υγείας να μεταφέρεται από άλλα νησιά στη Λα Ρεστίγκα.