Τραγωδία στη Σμύρνη: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 14 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο – Αγωνία για 10 εγκλωβισμένους

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Διεθνή Νέα

Σμύρνη έκρηξη
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Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στη Σμύρνη, καθώς ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της Habas στην περιοχή Αλίαγα, άφησε πίσω της τουλάχιστον τρείς νεκρούς και 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Συναγερμός στη Σμύρνη: Ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της τουρκικής βιομηχανίας Habas

Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό 10 εργαζομένων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, την ώρα που οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 11:30 με 12:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της HABAŞ Demir Çelik A.Ş. που βρίσκονται στη συνοικία Μποζκόι της Αλίαγας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε όταν ένας γερανός αποσπάστηκε και κατέπεσε μέσα στην ηλεκτρική κάμινο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης υγρού χάλυβα.

Αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, γεμίζοντας τον ουρανό με πυκνούς καπνούς.


Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Νομαρχίας της Σμύρνης, «Σε αυτό το τραγικό ατύχημα, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 3 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και συνολικά 14 πολίτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι τραυματισμένοι πολίτες έχουν μεταφερθεί για θεραπεία σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής».

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα από τις αρμόδιες ομάδες προκειμένου να προσεγγιστούν οι 10 πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια μετά την έκρηξη».


«Προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό από κάθε άποψη, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες έρευνες και εξετάσεις, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά».

Τραυματίες

Μετά το τραγικό συμβάν, ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, προέβη σε δηλώσεις μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

«Έκρηξη και επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην Αλίαγα της Σμύρνης. Από την πρώτη κιόλας στιγμή του συμβάντος, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες μας εργάζονται ακούραστα στο πεδίο με συντονισμένο τρόπο, πραγματοποιώντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης και παρέμβασης», έγραψε.


«Οι τραυματισμένοι αδελφοί και αδελφές μας έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Η πολιτεία μας βρίσκεται στο πεδίο με όλους τους πόρους της και συνεχίζει σχολαστικά το έργο της. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις».

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