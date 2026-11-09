Κρήτη: Τουλάχιστον 21 νεκροί και εκατοντάδες διασωθέντες μετανάστες σε αλλεπάλληλα περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διαδοχικά περιστατικά με λέμβους μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ συνολικά 233 έχουν διασωθεί.

Στους 21 νεκρούς περιλαμβάνονται μία σορός που περισυνελέγη αρχικά από λέμβο με 28 διασωθέντες, επτά σοροί που εντοπίστηκαν αργότερα μέσα στην ίδια λέμβο και ακόμη 12 νεκροί από νεότερο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Τα τέσσερα περιστατικά

Συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση, έξι ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε το ρυμουλκό «Πύρρος», το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 28 υπηκόους Σουδάν και μία σορό άνδρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, ακόμη δύο άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα και αγνοούνταν.

Λόγω των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 6 με 7 μποφόρ, η ρυμούλκηση της λέμβου και η περαιτέρω περισυλλογή κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες. Η λέμβος εντοπίστηκε εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες με επτά σορούς στο εσωτερικό της και μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες.

Σε άλλο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου. Πλωτό του Λιμενικού περισυνέλεξε 18 διασωθέντες και 12 σορούς, με προορισμό το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν λέμβοι με περίπου 47 και 40 αλλοδαπούς αντίστοιχα. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex, έπειτα από τον εντοπισμό τους με τη συνδρομή επανδρωμένου και μη επανδρωμένου εναέριου μέσου, και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Από τους 28 διασωθέντες του πρώτου περιστατικού, δύο μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν ξεκινήσει από τις ακτές της Λιβύης στις 3 ή 4 Νοεμβρίου, καταβάλλοντας από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Συνελήφθησαν δύο διακινητές

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.