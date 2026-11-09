Τσίπρας: Η εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αιχμή τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και με αφορμή τις εξελίξεις με το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικού σταθμό της Ηπείρου ITV.

Όλα αυτά, συνιστούν, κατά την άποψη του πρώην πρωθυπουργού, «μια μείζονα υποχώρηση» και, πρόσθεσε: «η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής. Αν η Τουρκία δεν συναινέσει, δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα, έτσι όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Διότι η πόντιση ενός καλωδίου είναι δικαίωμα, δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση. Προφανώς και δεν απαιτείται η άδεια όμορων χωρών».

Σε άλλο δε, σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Πριν από 7,5 χρόνια άφησα τη χώρα, έχοντας στα σκαριά τον αγωγό EastMed, της σύμπραξης της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν, στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, «η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον».

«Απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό»

Κατά την εκτίμησή του, η κυβέρνηση γνώριζε τι θα συμβεί, «είναι απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό», υποστήριξε. Ποιο δηλαδή; «Εμείς να λέμε ότι οι Γάλλοι ζήτησαν την άδεια, δεν ζητήσαμε εμείς και η Τουρκία να λέει ουσιαστικά, η Ελλάδα ζήτησε την άδεια».

«Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε άλλο σημείο ότι «η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά», σημειώνοντας ότι είναι «κάτι το οποίο σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών διαπιστώνει ότι η χώρα έχει ως μέγιστο το πρόβλημα της διαφθοράς. Πάνω από 90% το λέει αυτό, ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα».

Ο πρόεδρος της Συμπαράταξης επικαλέστηκε και τα στοιχεία «έγκριτων διεθνών οργανισμών που μετράνε την διαφθορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο δείκτης V-Dem, Variety Democracy του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, που διαπιστώνει ότι από το 2019 μέχρι το 2026 η διαφθορά στη χώρα έχει επιδεινωθεί κατά 60%» -κι αυτό αφορά «τη διαφθορά της εκτελεστικής εξουσίας, της δικαστικής εξουσίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό».