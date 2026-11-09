ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο

Την αλληλεγγύη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών προς την Αίγυπτο για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Γκίζα με επτά νεκρούς και περισσότεροι από 100 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Αιγύπτου μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Γκίζα, που στοίχισε ανθρώπινες ζωές και άφησε πολλούς τραυματίες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», προσθέτει στο ίδιο μήνυμά του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επτά νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην αιγυπτιακή πόλη Γκίζα, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Η Αρχή σιδηροδρόμων της χώρας ανακοίνωσε ότι «δύο τρένα που ταξίδευαν νοτίως από τη Γκίζα και το Κάιρο συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα πολλά βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε πρανές».

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δήλωσε ότι διέταξε τις κρατικές αρχές να «διερευνήσουν τις συνθήκες του ατυχήματος και να αποδώσουν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί αμελής». Το γραφείο του Εισαγγελέα προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Ενώ ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Δρ. Χάλεντ Άμπντελ Γκαφάρ, δήλωσε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται για κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι.

Ο οδηγός ενός εκ των τρένων ήταν μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση, επιβεβαίωσε το υπουργείο.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το πρώτο τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα ταξίδευε από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ, νότια του Καΐρου, όταν προσέκρουσε στο πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας που κατευθυνόταν νότια από το Κάιρο προς το Ασουάν και ήταν ακινητοποιημένη στις γραμμές. Εικόνες από το σημείο έδειχναν ότι ορισμένα βαγόνια είχαν ανατραπεί, με το αμάξωμα τουλάχιστον ενός εξ αυτών να φαίνεται ότι είχε κοπεί στα δύο.

Τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Γκίζας και της περιοχής της Άνω Αιγύπτου ανεστάλησαν, ενώ γερανοί στάλθηκαν για να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα τρένα. Η σιδηροδρομική αρχή δεν έχει διευκρινίσει πόσο χρόνο εκτιμά ότι θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των σταθμών Κφτρ Αμάρ και Αλ Ρακά στο Αλ-Αγιάτ, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η πιο πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία της Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2002, όταν πυρκαγιά κατέστρεψε επιβατικό τρένο που ταξίδευε από το Κάιρο προς το Λούξορ.

Σε εκείνο το περιστατικό, περισσότεροι από 370 άνθρωποι αναφέρθηκαν επισήμως ως νεκροί, αν και ορισμένες εκτιμήσεις τοποθετούσαν τον απολογισμό σημαντικά ψηλότερα.