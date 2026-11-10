ΗΠΑ: Ο Μάικλ ΛοΣάπιο αναλαμβάνει τη διεύθυνση της CISA εν μέσω αυξανόμενων κυβερνοαπειλών

Τον διορισμό του Μάικλ ΛοΣάπιο στη θέση του διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, σε μια περίοδο κατά την οποία η υπηρεσία παραμένει χωρίς επικεφαλής εγκεκριμένο από τη Γερουσία εδώ και σχεδόν 22 μήνες.

Ο ΛοΣάπιο, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών στην εταιρεία Palantir Technologies, αναμένεται να διαδεχθεί τον Νικ Άντερσεν, που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διευθυντή της CISA. Η υπηρεσία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και είναι αρμόδια για την προστασία των πολιτικών κυβερνητικών δικτύων από επιθέσεις χάκερ και δραστηριότητες κατασκοπείας.

Η αλλαγή στην ηγεσία της πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενων κυβερνοαπειλών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις πιέσεις στους αρμόδιους για την κυβερνοασφάλεια, τόσο εντός της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, η CISA έχει καταγράψει σημαντική μείωση του προσωπικού της, το οποίο έχει περιοριστεί κατά περίπου ένα τρίτο από την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, το 2025.

Η ανακοίνωση του διορισμού ακολουθεί την αποκάλυψη τριών μεγάλης κλίμακας παραβιάσεων ασφαλείας κατά το τελευταίο τρίμηνο. Τα περιστατικά αφορούσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το FBI και το Πεντάγωνο.

Ο Μάικλ ΛοΣάπιο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό σχετικά με τον διορισμό του.

Πηγή: Reuters