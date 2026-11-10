Γιάννης Στάνκογλου – Κρατερός Κατσούλης: «Το μυστικό της επιτυχίας στις σχέσεις είναι η αγάπη»

Για την αγάπη, τη διαφορετικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις μίλησαν ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Κρατερός Κατσούλης, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το κλουβί με τις τρελές», στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν από τις 12 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Βέμπο. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν καλεσμένοι στο «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας (9/11), και συζήτησαν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τόσο για τη συνεργασία τους όσο και για τα ζητήματα που πραγματεύεται το έργο.

Η υπόθεση της παράστασης αφορά ένα ομόφυλο ζευγάρι που διατηρεί μακροχρόνια σχέση. Ο Ζορζ διευθύνει ένα διάσημο ντραγκ καμπαρέ στο Σαιν-Τροπέ, ενώ ο σύντροφός του, Αλμπέν, γνωστός και ως Ζαζά, είναι ο βασικός πρωταγωνιστής του σόου.

Η συνεργασία των δύο ηθοποιών

Αναφερόμενος στη σχέση του με το θέατρο, ο Κρατερός Κατσούλης δήλωσε: «Δεν σκεφτόμουν τη δόξα ή το χρήμα. Θέλουμε να πληρωθούμε γιατί έχουμε και υποχρεώσεις. Το θέατρο δεν είναι δόξα, αλλά είναι επικοινωνία, ζωή και χαρά».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τι είχε ακούσει για τον Γιάννη Στάνκογλου πριν συνεργαστούν: «Είχα ακούσει ότι είναι ψηλός, ωραίος. Είχα ακούσει καλά λόγια. Μου είχαν πει πως είναι πολύ καλός στην παρέα».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε στη γνωριμία τους και στη σχέση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μεταξύ τους.

«Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια και για το πόσο άμεσος και αληθινός είναι. Αυτό φαίνεται και στις σχέσεις μας εκτός θεάτρου, οπότε έχουμε αρχίσει να λέμε και προσωπικά μας πράγματα. Ξεκίνησε μια ωραία σχέση, που μπορεί να εξελιχθεί σε μια ωραία φιλία», ανέφερε.

«Το μυστικό της επιτυχίας στις σχέσεις είναι η αγάπη»

Η συζήτηση στράφηκε στη θεματολογία της παράστασης, με τον Γιάννη Στάνκογλου να επισημαίνει ότι το έργο αναδεικνύει τη σημασία της αγάπης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

«Όλο αυτόν τον καιρό που ασχολούμαστε με το έργο, είναι απίστευτο πόσο ουσιαστικά μιλά για την αγάπη. Είναι πολύ σύγχρονο έργο ακόμα και τώρα. Το έργο γράφτηκε για να μιλήσει για τη διαφορετικότητα. Μιλάμε για ένα παιδί straight (σ.σ. το παιδί της παράστασης)», σημείωσε.

Ο Κρατερός Κατσούλης αναφέρθηκε επίσης στο περιεχόμενο του έργου, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη αποτελεί βασικό στοιχείο της ιστορίας.

«Η παράσταση αυτή είναι μια ιστορία αγάπης ανθρώπων που έχουν κάνει επανάσταση απέναντι σε ένα κατεστημένο, σε εποχές και περιοχές πιο εύκολες, όπως το Παρίσι. Τα πράγματα εκεί είναι πιο ανεκτικά. Υπάρχουν ρόλοι με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς. Εγώ λειτουργώ ως μητέρα. Όποιος άνθρωπος δυσκολευτεί, θα είναι επειδή θα ανακαλύψει ότι δεν έχει καταλάβει πως το μοναδικό πράγμα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας είναι η αγάπη. Αν δεν το ανακαλύψουμε, θα έχουμε εμπόδια», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ερωτικές σχέσεις, ανεξάρτητα από το φύλο των συντρόφων.

«Είπες πριν πως, το 2026, δεν αρέσει το γεγονός ότι ομόφυλοι άνθρωποι είναι ερωτευμένοι. Γιατί, τα ετερόφυλα ζευγάρια που είναι ερωτευμένα δεν τα τρώνε με τα μάτια τους οι άλλοι; Δεν τα περνάνε από σαράντα κύματα; Το μυστικό της επιτυχίας στις σχέσεις είναι η αγάπη και ό,τι καταλαβαίνει κανείς χωρίς εγωισμό», κατέληξε ο Κρατερός Κατσούλης.