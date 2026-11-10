Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προς αποχώρηση ο Μάικλ Κάρικ – Οι υποψήφιοι για την αντικατάστασή του

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει την αναζήτηση νέου προπονητή, καθώς η απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ αποτελεί πλέον το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic. Η πορεία της ομάδας στην Premier League έχει αυξήσει την πίεση προς τον 45χρονο τεχνικό, με τη διοίκηση να εξετάζει ήδη πιθανές επιλογές για την αντικατάστασή του.

Η ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα, στο «Ολντ Τράφορντ», διατήρησε τη Γιουνάιτεντ στη 18η θέση της βαθμολογίας, εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν σημειώσει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα και συνολικά τρεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Η φετινή αγωνιστική εικόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, όταν ο Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Άγγλος προπονητής είχε απλοποιήσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, δίνοντας στους ποδοσφαιριστές μεγαλύτερη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά τους. Η αλλαγή αυτή είχε συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης και στην εξασφάλιση της συμμετοχής στο Champions League.

Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

Σύμφωνα με το Athletic, η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την επόμενη ημέρα, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το μέλλον του Κάρικ.

Μεταξύ των προπονητών που εξετάζονται βρίσκεται ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Έντι Χάου, πρώην προπονητής της Νιούκαστλ, και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος είχε αναλάβει την εθνική Γερμανίας, έχουν υποστηρικτές στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η τελική απόφαση σχετικά με την παραμονή ή την απομάκρυνση του Κάρικ θα πρέπει να εγκριθεί από τον συνιδιοκτήτη του συλλόγου, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, και την οικογένεια Γκλέιζερ.