ΗΠΑ: Πρόταση παραπομπής του Πιτ Χέγκσεθ με οκτώ κατηγορίες – Η πρωτοβουλία Ρεπουμπλικάνου και η στάση Τραμπ

Αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής στη Γερουσία βρίσκεται ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μετά την κατάθεση πρότασης με οκτώ κατηγορίες σε βάρος του από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι, Τόμας Μάσι. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, καθώς και την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Ο Μάσι, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την πρότασή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου παραβίασε τις θεσμικές του υποχρεώσεις και τις συνταγματικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης. Κατά τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή, οι αποφάσεις του Χέγκσεθ έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημία στη δικαιοσύνη, στη νομιμότητα και στα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών.

Οι κατηγορίες για το Ιράν και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Στο σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε, ο Μάσι κατηγορεί τον υπουργό ότι παραβίασε νόμο του 1973, προχωρώντας σε πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Χέγκσεθ «αψήφησε τους νόμους για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων». Στην πρότασή του αναφέρεται ειδικά στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, κατά τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύγκρουσης, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 120 παιδιά.

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο βουλευτής αποδίδει στον υπουργό ευθύνη για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», υποστηρίζοντας ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί πραγματοποιούνται κατόπιν εντολών του. Η συγκεκριμένη στρατιωτική εκστρατεία έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Επιπλέον, ο Μάσι κατηγορεί τον Χέγκσεθ για την «απαγωγή ηγέτη ξένης κυρίαρχης χώρας», αναφερόμενος στον ανατραπέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

Η διαδικασία παραπομπής και οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός της εβδομάδας. Για την έγκρισή της απαιτείται απλή πλειοψηφία, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπερψηφιστεί, λόγω των αντιδράσεων ορισμένων Ρεπουμπλικάνων αλλά και πιθανών απουσιών βουλευτών του κόμματος από τις συνεδριάσεις.

Παρά τη βαριά ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου έως τον Ιανουάριο του 2027.

Εφόσον η Βουλή εγκρίνει την πρόταση, ο Χέγκσεθ θα παραπεμφθεί επισήμως, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Θα ακολουθήσει δίκη στη Γερουσία, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για την καθαίρεσή του.

Η εξασφάλιση αυτής της πλειοψηφίας θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν σήμερα 53 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, ενώ ακόμη και μετά την ανάληψη καθηκόντων από τους νέους γερουσιαστές, τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα χρειάζονταν τη στήριξη περίπου 15 Ρεπουμπλικάνων για να επιτύχουν την απομάκρυνση του υπουργού.

Η απάντηση Χέγκσεθ και η στήριξη του Τραμπ

Ο Πιτ Χέγκσεθ απέρριψε τις επικρίσεις σε βίντεο που δημοσιοποίησε την περασμένη Πέμπτη (5/11).

«Μου επιτίθενται, μας επιτίθενται, επειδή είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «θαρραλέα» και «ιστορική» ενέργεια.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα, Τρίτη (10/11), στις 08:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), συνέντευξη Τύπου για το ζήτημα.

Την υποστήριξή του στον υπουργό έχει εκφράσει επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση τη Δευτέρα (9/11), προσθέτοντας ότι «οι στρατιώτες, οι αληθινοί στρατιώτες (…) αγαπούν τον Πιτ Χέγκσεθ». Παράλληλα, επιτέθηκε στον Τόμας Μάσι, αποκαλώντας τον «λούζερ».

Η στήριξη του Τραμπ εκδηλώνεται ενώ εντείνονται οι πιέσεις προς τον Λευκό Οίκο για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να αναγκαστεί να αποστασιοποιηθεί από τον υπουργό του.

Οι επικρίσεις των Δημοκρατικών και οι προηγούμενες υποθέσεις

Παρότι την πρωτοβουλία για την παραπομπή ανέλαβε Ρεπουμπλικανός, οι περισσότερες εκκλήσεις για απόδοση ευθυνών στον Χέγκσεθ προέρχονται από τους Δημοκρατικούς.

Ο επικεφαλής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος προβάλλει ως πιθανός επόμενος πρόεδρος του σώματος, κατηγόρησε τον υπουργό για κατάχρηση εξουσίας και υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ καταχράστηκε την εξουσία του, υπονόμευσε την εθνική ασφάλεια της Αμερικής και είναι ο αρχιτέκτονας ανεύθυνου και δαπανηρού πολέμου στο Ιράν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Η αντιπολίτευση συνδέει τον άλλοτε παρουσιαστή του Fox News, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του Πενταγώνου το 2025 και μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, με σειρά υποθέσεων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Μία από αυτές αφορά την πρόσφατη εντολή του να μεταδοθεί απευθείας η εκτέλεση από στρατιωτικό απόσπασμα ενός άνδρα που είχε επιτεθεί σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Η εντολή ανακλήθηκε στη συνέχεια από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Είχε προηγηθεί, κατά τους πρώτους μήνες της θητείας του, η αποκάλυψη δημοσιογράφου ότι ο Χέγκσεθ είχε κοινοποιήσει σε άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μέσω μη ασφαλούς ομαδικής συνομιλίας στην εφαρμογή Signal, άκρως απόρρητες πληροφορίες για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη.

Η σύγκρουση Μάσι – Τραμπ και η προειδοποίηση για τη συνέχεια

Ο Τόμας Μάσι προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η πρόταση παραπομπής αποτελεί μια «πολύ πιο ευγενική εκδοχή» όσων θα ακολουθήσουν όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ «τώρα, όσο έχει ακόμη τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί η έγκριση του διορισμού (σ.σ. του διαδόχου του) από τη Γερουσία».

Η αντιπαράθεση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν περιορίζεται στην υπόθεση του υπουργού Πολέμου.

Ο Μάσι είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημοσιοποίηση των κρατικών αρχείων για την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε διαπράξει σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα. Ο Τραμπ είχε αρχικά αντιταχθεί στη δημοσιοποίησή τους, προτού τελικά την επιτρέψει.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ενεργά αντίπαλο του Μάσι στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων στο Κεντάκι, εξέλιξη που έβαλε τέλος στην προσπάθεια επανεκλογής του βουλευτή.

Η νέα αντιπαράθεση αφορά πλέον την παραμονή του Πιτ Χέγκσεθ στην ηγεσία του Πενταγώνου, με την επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων να αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας.