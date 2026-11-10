Τραμπ: Έρευνα του FBI για τη σχέση του επικεφαλής της Nvidia με γυναίκα που συνδέεται με υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας

Έρευνα για τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα που φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό της Κίνας διεξάγει το FBI, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για τους ισχυρισμούς περί ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών με στόχο τον επικεφαλής της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε την υπόθεση με τον Χουάνγκ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε πως η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν κατάσκοπος.

«Νομίζω ότι θα είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia θα μπορέσει να διαχειριστεί την υπόθεση.

Το δημοσίευμα των New York Times και η έρευνα της Nvidia

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από δημοσίευμα των New York Times, το οποίο αναφέρεται στη στενή σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της τεχνολογικής εταιρείας Megaspeed, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου και τις διαβίβαζε στην Κίνα. Η Άλις Χουάνγκ δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Την Κυριακή, η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα, προκειμένου να εξετάσει τους ισχυρισμούς ότι ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε στόχο επιχείρησης συλλογής πληροφοριών από ξένη χώρα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει πως έχουν παραβιαστεί απόρρητες πληροφορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή εταιρικά μυστικά της Nvidia.

Η παραδοχή για την εξωσυζυγική σχέση και η αντίδραση της Κίνας

Ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Nvidia, ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και την εταιρεία. Εξήγησε επίσης ότι τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες που προέκυψαν για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο στην απόφαση να διερευνήσει την υπόθεση.

«Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Έχω δεσμευτεί να προστατεύσω τη Nvidia και να υποστηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε στην επιστολή του.

Από την πλευρά της, η Κίνα απέρριψε τη Δευτέρα τους ισχυρισμούς ότι επιχείρησε να παγιδεύσει τον επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας. Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας «αβάσιμες», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν μέρος εκστρατείας δυσφήμισης σε βάρος του.

Η στάση του Τραμπ και η επικείμενη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Όταν ρωτήθηκε εάν προτίθεται να συζητήσει την υπόθεση με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε αρχικά αρνητικά, χωρίς όμως να αποκλείσει το ενδεχόμενο να τεθεί το ζήτημα κατά τη συνάντησή τους.

«Απλώς γνωρίζω τον Τζένσεν πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.

Τα ερωτήματα για την παραμονή του Χουάνγκ και η αγωγή των μετόχων

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την παραμονή του Χουάνγκ στη διοίκηση της Nvidia. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας και την παρουσία της στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναλύτρια της Bernstein, Στέισι Ράσγκον, επισήμανε ότι η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Χουάνγκ δεν αποτελεί έναν συνηθισμένο διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς έχει καθοριστική συμβολή στη χάραξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και στην πορεία της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι μέτοχοι έχουν κινήσει διαδικασία ομαδικής αγωγής κατά της Nvidia. Κατηγορούν την εταιρεία ότι παραπλάνησε τους επενδυτές, αποκρύπτοντας τις σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της με τη γυναίκα που συνδέεται, βάσει των σχετικών ισχυρισμών, με δραστηριότητες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Πτώση 4,27% στη μετοχή της Nvidia – Απώλειες σχεδόν 200 δισ. δολαρίων

Οι εξελίξεις επηρέασαν και τη χρηματιστηριακή πορεία της Nvidia. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση 4,27%, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να μειωθεί κατά σχεδόν 200 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Ωστόσο, στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, η μετοχή παρουσίαζε ανάκαμψη της τάξης του 1%.

Την Τρίτη, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά 2,15%, τον S&P 500 κατά 2,35% και τον Nasdaq κατά 2,74%.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας για τα προηγμένα τσιπ

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνολογική υπεροχή, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι περιορισμοί που έχουν επιβάλει οι δύο χώρες εμποδίζουν ουσιαστικά τη Nvidia να προμηθεύει κινεζικές επιχειρήσεις με τα προηγμένα τσιπ H200, στερώντας της δυνητικά έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χουάνγκ έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον, ζητώντας τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την κινεζική αγορά. Μάλιστα, εντός του 2026 εξασφάλισε την έγκριση του Τραμπ για την πώληση των H200 στην Κίνα.

Η Nvidia ξεκίνησε τη δραστηριότητά της κατασκευάζοντας κάρτες γραφικών για ηλεκτρονικά παιχνίδια και στη συνέχεια εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ παγκοσμίως. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και το Gemini της Google, καθώς και από τον ισχυρότερο υπερυπολογιστή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντίστοιχα, το Πεκίνο επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει θέσει ως στόχο η Κίνα να ξεπεράσει έως το 2030 τις δυνατότητες των αμερικανικών συστημάτων.

Στο μεταξύ, κινεζικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρώσει την κάλυψή τους στην παραδοχή του Χουάνγκ για την εξωσυζυγική σχέση. Η κρατική εφημερίδα Global Times υποστήριξε ότι κάθε φορά που οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης, εμφανίζονται δυνάμεις που επιχειρούν να υπονομεύσουν αυτή την πορεία.