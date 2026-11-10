Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα – Πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες

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Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει η Τρίτη (10/11/2026) στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και ορισμένες νησιωτικές περιοχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες στο Ιόνιο, με έμφαση στην Κέρκυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Σύμφωνα με το meteo, οι νεφώσεις θα καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Τις πρώτες πρωινές ώρες, βροχές προβλέπονται σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στα Επτάνησα και σε νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου.

Το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών στα ορεινά της Δυτικής Κρήτης και στις Κυκλάδες, ενώ παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχοπτώσεις αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Από τις απογευματινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση στα δυτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα Επτάνησα, κυρίως στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Τα φαινόμενα θα ενταθούν το βράδυ στα βορειοδυτικά, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη (11/11).

Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και στις ηπειρωτικές περιοχές κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, λόγω σχηματισμού ομίχλης.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατούν δυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το meteo, στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με αντίστοιχες εντάσεις.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί, 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, τους 18 με 19 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τους 20 με 22 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 3 έως 13 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία και από 3 έως 14 βαθμούς στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Ήπειρο αναμένονται από 4 έως 18 βαθμοί, στη Θεσσαλία από 4 έως 16 βαθμοί, στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο από 6 έως 19 βαθμοί, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 14 και 21 βαθμών.

Στα Επτάνησα προβλέπονται θερμοκρασίες από 11 έως 18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 5 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων.

Σύμφωνα με το meteo, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή οι τιμές διαμορφώνονται από 11 έως 18 βαθμούς.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Οι θερμοκρασίες, σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή ανά περιοχή, διαμορφώνονται ως εξής: