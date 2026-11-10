Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/11) – Πού θα δείτε το ματς Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ

Το ματς Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ για το EuroCup ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11/2026):
14:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη
16:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη
19:00 Novasports Prime Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ EuroCup
19:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ – Πύργος Futsal Super League
20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Μπουντούτσνοστ EuroCup
21:00 Novasports Start Ροστόκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup
21:00 Magenta Sport 4 Μπιλμπάο – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League
21:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη
21:30 Novasports 5HD Μανρέσα – Μπόσνα EuroCup
21:30 Mega News Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ Champions League πόλο
22:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς