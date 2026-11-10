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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/11) – Πού θα δείτε το ματς Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το ματς Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ για το EuroCup ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11/2026):

14:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη

16:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη

19:00 Novasports Prime Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ EuroCup

19:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ – Πύργος Futsal Super League

20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Μπουντούτσνοστ EuroCup

21:00 Novasports Start Ροστόκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup

21:00 Magenta Sport 4 Μπιλμπάο – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

21:00 Magenta Sport 6 ATP 250 Στοκχόλμη

21:30 Novasports 5HD Μανρέσα – Μπόσνα EuroCup

21:30 Mega News Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ Champions League πόλο

22:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς

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