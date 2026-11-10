Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα της 10ης Νοεμβρίου στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την ίδρυση των Πεζοναυτών των ΗΠΑ το 1775 και την κατασκευή της πρώτης μοτοσικλέτας το 1885 έως την παρουσίαση των Windows 1.0 το 1983 και την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία το 1989. Οι σημαντικές γεννήσεις, οι θάνατοι και οι παγκόσμιες ημέρες.