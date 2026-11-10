Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
- Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου
Γεγονότα
- 1775: Ιδρύεται το σώμα των Πεζοναυτών (Marines), που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους ανά τον κόσμο.
- 1885: Ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, μετέπειτα ιδρυτής της Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα. Έχει κινητήρα 264 κ.εκ. και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ./ώρα. Την οδηγεί ο γιος του, Πάουλ.
- 1924: Ξεσπούν ταραχές και συγκρούσεις στην Καβάλα μεταξύ καπνεργατών, στρατού και χωροφυλακής. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια και ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.
- 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στη Γαλλία του Βισύ μετά τη συμφωνία του Γάλλου ναυάρχου Φρανσουά Ζαν Νταρλάν για ανακωχή με τις συμμαχικές δυνάμεις στη Βόρεια Αφρική.
- 1945: Σκληρές μάχες διεξάγονται στη Σουραμπάγια μεταξύ των Ινδονήσιων εθνικιστών και των αποικιοκρατών που επέστρεψαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα εορτάζεται ως Ημέρα των Ηρώων.
- 1949: Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή.
- 1970: Ο Δήμος Αθηναίων προωθεί δημοπρασία για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ αυτοκινήτων στην πλατεία Κλαυθμώνος.
- 1983: Ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows 1.0.
- 1989: Ανατρέπεται το κομμουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας. Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ αποχωρεί από την ηγεσία του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έπειτα από 35 χρόνια στην εξουσία.
- 2015: Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Γεννήσεις
- 1801: Σάμιουελ Χάου, Αμερικανός φιλέλληνας γιατρός, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 9/1/1876)
- 1925: Ρίτσαρντ Μπάρτον, Βρετανός ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1984)
- 1928: Ένιο Μορικόνε, Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 6/7/2020)
- 1986: Ηλίας Ηλιάδης, Έλληνας αθλητής του τζούντο
Θάνατοι
- 1891: Αρθούρος Ρεμπό, Γάλλος ποιητής. (Γεν. 20/10/1854)
- 2002: Βασίλης Μάρος, πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης, εικονολήπτης και διευθυντής φωτογραφίας, πρωτεργάτης του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. (Γεν. 1929)
- 2007: Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας και προκλητικός χρονικογράφος της αμερικανικής κοινωνίας επί 60 χρόνια. (Γεν. 31/1/1923)