Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα της 10ης Νοεμβρίου στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την ίδρυση των Πεζοναυτών των ΗΠΑ το 1775 και την κατασκευή της πρώτης μοτοσικλέτας το 1885 έως την παρουσίαση των Windows 1.0 το 1983 και την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία το 1989. Οι σημαντικές γεννήσεις, οι θάνατοι και οι παγκόσμιες ημέρες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ηλίας Ηλιάδης - Έλληνας Αθλητής του Τζούντο
Σαν σήμερα το 1986 γεννήθηκε ο Ηλίας Ηλιάδης
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
  • Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου

Γεγονότα

  • 1775: Ιδρύεται το σώμα των Πεζοναυτών (Marines), που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους ανά τον κόσμο.
  • 1885: Ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, μετέπειτα ιδρυτής της Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα. Έχει κινητήρα 264 κ.εκ. και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ./ώρα. Την οδηγεί ο γιος του, Πάουλ.
  • 1924: Ξεσπούν ταραχές και συγκρούσεις στην Καβάλα μεταξύ καπνεργατών, στρατού και χωροφυλακής. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια και ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.
  • 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στη Γαλλία του Βισύ μετά τη συμφωνία του Γάλλου ναυάρχου Φρανσουά Ζαν Νταρλάν για ανακωχή με τις συμμαχικές δυνάμεις στη Βόρεια Αφρική.
  • 1945: Σκληρές μάχες διεξάγονται στη Σουραμπάγια μεταξύ των Ινδονήσιων εθνικιστών και των αποικιοκρατών που επέστρεψαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα εορτάζεται ως Ημέρα των Ηρώων.
  • 1949: Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή.
  • 1970: Ο Δήμος Αθηναίων προωθεί δημοπρασία για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ αυτοκινήτων στην πλατεία Κλαυθμώνος.
  • 1983: Ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows 1.0.
  • 1989: Ανατρέπεται το κομμουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας. Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ αποχωρεί από την ηγεσία του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έπειτα από 35 χρόνια στην εξουσία.
  • 2015: Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Γεννήσεις

  • 1801: Σάμιουελ Χάου, Αμερικανός φιλέλληνας γιατρός, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 9/1/1876)
  • 1925: Ρίτσαρντ Μπάρτον, Βρετανός ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1984)
  • 1928: Ένιο Μορικόνε, Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 6/7/2020)
  • 1986: Ηλίας Ηλιάδης, Έλληνας αθλητής του τζούντο

Θάνατοι

  • 1891: Αρθούρος Ρεμπό, Γάλλος ποιητής. (Γεν. 20/10/1854)
  • 2002: Βασίλης Μάρος, πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης, εικονολήπτης και διευθυντής φωτογραφίας, πρωτεργάτης του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. (Γεν. 1929)
  • 2007: Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας και προκλητικός χρονικογράφος της αμερικανικής κοινωνίας επί 60 χρόνια. (Γεν. 31/1/1923)
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ