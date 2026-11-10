WSJ: Οι ΗΠΑ απομάκρυναν αεροσκάφη τους από βρετανική βάση λόγω απειλών από το Ιράν – Αναβαθμίστηκε το επίπεδο συναγερμού

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε τη Δευτέρα στην απομάκρυνση αεροσκαφών από δεύτερη αεροπορική βάση στη Βρετανία κατόπιν απειλής που σχετίζεται με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την απόσυρση των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βάση RAF Fairford, λόγω ενός περιστατικού ασφαλείας που συνδέθηκε με την Τεχεράνη.

Ειδικότερα, δύο αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που επιχειρούσαν από τη στρατιωτική βάση RAF Mildenhall άλλαξαν πορεία νωρίτερα τη Δευτέρα κατευθυνόμενα προς τη Γερμανία.

Παράλληλα, αρκετά άλλα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρισκόντουσαν στη βάση μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και σε άλλες τοποθεσίες αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ.

Αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η ακριβής φύση της απειλής κατά της βάσης RAF Mildenhall παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας τόσο στη βάση RAF Mildenhall όσο και στη βάση RAF Lakenheath στην κατηγορία «FPCON Charlie», επικαλούμενες Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το ζήτημα.

Η κατάσταση προστασίας δυνάμεων Force Protection Condition (FPCON) Charlie αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο αμυντικό επίπεδο απειλής στο σύστημα ασφαλείας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και ενεργοποιείται όταν οι στρατιωτικές πληροφορίες υποδεικνύουν ότι είναι πιθανή κάποια μορφή τρομοκρατικής ενέργειας.

Σιγή

«Δεν σχολιάζουμε συστηματικά τη δραστηριότητα άλλων εθνών. Αεροσκάφη και άλλα μέσα μετακινούνται τακτικά ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αρνήθηκε να παράσχει στη WSJ λεπτομέρειες σχετικά με τη μετακίνηση των στρατιωτικών μέσων, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποιούν τακτικά εναλλαγές μεταξύ εγκαταστάσεων και επιχειρησιακών τοποθεσιών για ποικίλους λόγους.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (US European Command) δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

RAF Fairford και ιρανικές απειλές

Η νέα αυτή μετακίνηση αεροσκαφών έρχεται σε συνέχεια των γεγονότων του Σεπτεμβρίου, όταν πέντε άνδρες συνελήφθησαν έξω από την αεροπορική βάση RAF Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία για περιστατικό ασφαλείας, ενώ δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν αργότερα με την υποψία της παροχής συνδρομής στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα περιστατικά αυτά, οι συνθήκες των οποίων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξακρίβωτες, συγκέντρωσαν τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον -καθώς σημειώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις ασφαλείας στα δυτικά κράτη από τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν- και ώθησαν το Πεντάγωνο να αποσύρει τα βομβαρδιστικά B-1 από τη βάση του Fairford για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η βάση RAF Fairford χρησιμοποιούνταν από αμερικανικά βομβαρδιστικά για τη διεξαγωγή «αμυντικών» πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η δραστηριότητα στη βάση RAF Fairford ήταν πιθανό να έχει συντονιστεί από το Ιράν.

Παρότι ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρνηθεί τις κατηγορίες περί εμπλοκής σε οποιαδήποτε συνωμοσία κατά της αεροπορικής βάσης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν τον Ιούλιο ότι η βάση του Fairford, καθώς και κάθε άλλη βάση που χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αποτελούν νόμιμους στόχους.