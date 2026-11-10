Χαλκιδική: Παραπέμπεται σε δίκη και για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας

Στο εδώλιο παραπέμπεται η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, και για την υπόθεση του θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Παρότι ο εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε αρχικά αρχειοθετήσει την υπόθεση ως προς αυτό το σκέλος, παρενέβη ο εισαγγελέας Εφετών για την έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο αδίκημα. Έτσι, η πρώην δήμαρχος παραπέμπεται να δικαστεί με απευθείας κλήση στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων λόγω ειδικής δωσιδικίας, μολονότι η κατηγορία αφορά αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.

Στο εδώλιο άλλοι έξι κατηγορούμενοι

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr, η δίκη έχει οριστεί για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και μαζί της παραπέμπονται ακόμη έξι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για δύο πρώην αντιδημάρχους αρμόδιους για τους ελέγχους και την αδειοδότηση του λούνα παρκ, δύο προϊσταμένους αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και δύο ιδιώτες μηχανικούς. Οι τελευταίοι φέρονται να είχαν πιστοποιήσει την προηγούμενη χρονιά την καταλληλότητα του μοιραίου παιχνιδιού, εκδίδοντας αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις και τη χρονιά που συνέβη η τραγωδία.

Η προσφυγή της οικογένειας και η ανατροπή

Για την απώλεια του 19χρονου, η οικογένειά του είχε στραφεί νομικά κατά στελεχών του δήμου και μηχανικών που είχαν την ευθύνη για την αδειοδότηση του λούνα παρκ ή είχαν εμπλακεί στους ελέγχους και την πιστοποίησή του. Αν και η μήνυση αρχικά τέθηκε στο αρχείο, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε δεκτή την προσφυγή των συγγενών, δίνοντας εντολή να διερευνηθεί η τέλεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια, με την έννοια της ευθύνης για τη λειτουργία του λούνα παρκ που δεν είχε αδειοδοτηθεί τη χρονιά του δυστυχήματος ή είχε αδειοδοτηθεί χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις την προηγούμενη χρονιά. Αποτέλεσμα ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης και ο πρόσφατος προσδιορισμός της δίκης στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Δίκη και για παράβαση καθήκοντος

Σημειώνεται πως η δήμαρχος και ορισμένοι εκ των συγκατηγορουμένων της έχουν ήδη παραπεμφθεί να δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο τον προσεχή μήνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η κατηγορία αφορά στις πράξεις και παραλείψεις των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια παρότι είχαν ενημερωθεί για την παράνομη λειτουργία του λούνα παρκ. Υπενθυμίζεται ότι στη δήμαρχο έχει ήδη επιβληθεί η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμά της, ενώ σε καθεστώς αργίας έχουν τεθεί οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.

Στη φυλακή βρίσκεται ήδη ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη για τη δολοφονία του 19χρονου από τη Βέροια, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Από το ίδιο δικαστήριο καταδικάστηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με την επιβολή όρων, η σύζυγος του ιδιοκτήτη (9 χρόνια κάθειρξη), ο χειριστής του μηχανήματος (έξι χρόνια κάθειρξη) και ο μηχανικός που βεβαίωσε ότι το μηχάνημα-παιγνίδι μπορεί να λειτουργήσει παρ’ ότι ήταν σάπιο (13 χρόνια κάθειρξη).

Μετά την τραγωδία με τον θάνατο του 19χρονου, ξεκίνησαν σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα λούνα παρκ της χώρας. Μέχρι και σήμερα, ελάχιστες είναι οι εγκαταστάσεις που παραμένουν σε λειτουργία, καθώς οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ασφαλείας ελέγχονται πλέον εξονυχιστικά σε κάθε περίπτωση.