Δεκαπέντε οφέλη για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Αναλυτικός οδηγός με όλες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που θα φέρουν αυξήσεις στα εισοδήματα. Οι παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, τις οποίες θα δουν οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και οι τομείς-μαγνήτες.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δεκαπέντε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην οικονομική στήριξη των οικογενειών και στη διεύρυνση κοινωνικών παροχών ενεργοποιούνται το 2027. Μεταξύ άλλων προβλέπονται αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας, αύξηση στο εισόδημα των μισθωτών με μείωση εισφορών και αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση των συνταξιούχων και ιδιαίτερα όσων είχαν προσωπική διαφορά.

Αλλαγές όμως έρχονται στο τέλος επιτηδεύματος, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στις μισθώσεις, ενώ θα υπάρξει και αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω της θεσμοθέτησης επιδόματος εορτών Χριστουγέννων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ειδικό πλαίσιο μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης υπέρ της νέας γενιάς -γνωστό ως «κουμπαράς»- με στόχο τη σταδιακή δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για παιδιά που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας τους.

1. Συντάξεις: Χωρίς προσωπική διαφορά

Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η ετήσια αύξηση της σύνταξης θα καταβάλλεται χωρίς να συμψηφίζεται με το εναπομένον ποσό της προσωπικής διαφοράς. Η αλλαγή αφορά συνταξιούχους που μέχρι σήμερα έβλεπαν την αύξηση να απορροφάται, ολικά ή μερικά, από την προσωπική διαφορά.

2. Ιδιωτικός τομέας: Μείωση εισφορών από τον Απρίλιο

Από την 1η Απριλίου του 2027, οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Η μείωση θα αφορά την εισφορά υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ. Η συνολική εισφορά υπέρ ανεργίας μειώνεται από 2,40% σε 1,90% των αποδοχών. Το εργατικό σκέλος περιορίζεται από 1,20% σε 0,70%, ενώ το εργοδοτικό παραμένει στο 1,20%. Ετσι, με τον ίδιο μεικτό μισθό, θα παρακρατούνται λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Ενδεικτικά, η μείωση των εισφορών ανά μηνιαία μισθοδοσία διαμορφώνεται ως εξής: Για μισθό 1.000 ευρώ η μείωση είναι 5 ευρώ, για 1.500 ευρώ 7,50 ευρώ, για 2.000 ευρώ το όφελος θα είναι 10 ευρώ και για 2.500 ευρώ η αύξηση θα φθάσει τα 12,50 ευρώ.

3. Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση το 2027

Στον κυβερνητικό προγραμματισμό περιλαμβάνεται αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027. Ο στόχος των 1.000 ευρώ αφορά τον Ιανουάριο του 2028 και προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων.

4. Τρίτεκνοι – αγρότες: Μηδενικοί συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ

Για το φορολογικό έτος 2027 προτείνεται ο μηδενισμός των φορολογικών συντελεστών στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος των τριτέκνων. Για φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα τέκνα, το τμήμα του εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ εξακολουθεί να υπάγεται σε συντελεστή 20%.

Για τους μισθωτούς, η αλλαγή προβλέπεται να αποτυπωθεί στην παρακράτηση φόρου από τον Ιανουάριο, εφόσον ολοκληρωθεί η νομοθέτηση. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος και την πηγή του εισοδήματος. Η αναφορά στα 20.000 ευρώ αφορά τα συγκεκριμένα κλιμάκια και δεν σημαίνει απαλλαγή κάθε εισοδήματος, ανεξαρτήτως ύψους ή κατηγορίας.

5. Δημόσιο: Επίδομα Χριστουγέννων έως 500 ευρώ μεικτά

Το σχέδιο προβλέπει την πρώτη καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων, ύψους έως 500 ευρώ μεικτά, στις 16 Δεκεμβρίου 2027, για τους δικαιούχους του δημόσιου τομέα. Το καθαρό ποσό θα προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων και του αναλογούντος φόρου. Για την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος απαιτείται μισθοδοσία καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς, ενώ για μικρότερο διάστημα προβλέπεται αναλογικό ποσό. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου του 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου του 2027.

Για εργαζομένους με μερική απασχόληση ή ωρομίσθια εργασία, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το ποσοστό απασχόλησης. Αν υπάρχει διαδοχική μισθοδοσία από διαφορετικούς φορείς, κάθε φορέας καταβάλλει το μέρος που του αναλογεί.

6. Αναπηρικά επιδόματα: Αναπροσαρμογή από τον Ιανουάριο

Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προτείνεται η αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούν ο ΟΠΕΚΑ και ο e-ΕΦΚΑ, με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό.

7. ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς

Για το 2027 έχει προβλεφθεί πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις επιλέξιμες κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Η νέα πρόταση διευρύνει τα πληθυσμιακά όρια στους 2.000 κατοίκους και στους 2.200 για τη δυτική Μακεδονία. Η απαλλαγή συνδέεται με την κύρια κατοικία και τις ειδικές προϋποθέσεις του μέτρου. Ειδικότερα, η αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

8. Αγορές κατοικιών: Αυξημένος φόρος για κατοίκους εξωτερικού εκτός Ε.Ε.

Από την 1η Ιουλίου του 2027 προτείνεται η αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικιών από 3% σε 15%, όταν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το κριτήριο είναι η φορολογική κατοικία και όχι απλώς η υπηκοότητα. Ο υπολογισμός αφορά μόνο τον βασικό φόρο, χωρίς να συνυπολογίζονται λοιπά έξοδα ή τυχόν ειδικές απαλλαγές.

9. Κατοικία: Παρατάσεις φορολογικών κινήτρων για το 2027

Προβλέπονται παρατάσεις των φορολογικών κινήτρων για τη διάθεση κενών κατοικιών προς ενοικίαση, την αναστολή του ΦΠΑ στα νέα κτίρια, την αναστολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις και τη μείωση φόρου για την αναβάθμιση κτιρίων. Πρόκειται κυρίως για συνέχιση υφιστάμενων κινήτρων και όχι για νέες φοροαπαλλαγές.

Ειδικότερα, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027 η προθεσμία σύναψης επιλέξιμων μισθώσεων για την απαλλαγή του εισοδήματος από κατοικίες που ήταν κενές ή διατίθεντο αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις της διάταξης.

Η απαλλαγή καλύπτει τους 36 πρώτους μήνες μετά τον μήνα σύναψης της μίσθωσης. Αφορά, κατά κανόνα, συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση του ορίου κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του μισθωτή πέραν των δύο. Δεν αφορά αυτομάτως κάθε νέα εκμίσθωση, καθώς εξετάζεται και η προηγούμενη χρήση του ακινήτου μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027 η αναστολή του φόρου υπεραξίας, καθώς και η αναστολή του ΦΠΑ στα επιλέξιμα αδιάθετα ακίνητα κατασκευαστών. Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει την εφαρμογή της μείωσης φόρου για την αναβάθμιση κτιρίων και στις δαπάνες του 2027.

10. «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Νέος σχεδιασμός στεγαστικής χρηματοδότησης

Για το 2027 έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους ύψους 2 δισ. ευρώ. Λεπτομέρειες θα υπάρξουν όταν δημοσιευθούν οι όροι του προγράμματος: ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, επιλέξιμα ακίνητα, ανώτατο ποσό δανείου, απαιτούμενη ίδια συμμετοχή και ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

11. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη προκαταβολή φόρου

Μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50% το φορολογικό έτος 2027. Επομένως, η πρώτη εφαρμογή τοποθετείται στις δηλώσεις του 2028.

Για κύριο φόρο 4.000 ευρώ, η προκαταβολή θα μειωθεί από 2.200 σε 2.000 ευρώ, δηλαδή κατά 200 ευρώ. Το όφελος αφορά πρωτίστως τη ρευστότητα, καθώς η προκαταβολή συμψηφίζεται με τον φόρο της επόμενης χρήσης.

12. Νομικά πρόσωπα: Μείωση του τέλους επιτηδεύματος στην Αττική

Για το φορολογικό έτος 2027, το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά 50% για τις έδρες και τα υποκαταστήματα νομικών προσώπων στην Αττική, με διαφορετική αντιμετώπιση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η πλήρης κατάργησή του τοποθετείται στο φορολογικό έτος 2028.

Για το 2027, το τέλος έδρας ύψους 1.000 ευρώ περιορίζεται σε 500 ευρώ, ενώ το τέλος υποκαταστήματος ύψους 600 ευρώ περιορίζεται σε 300 ευρώ, εφόσον δεν εφαρμόζεται άλλη απαλλαγή. Η γεωγραφική διάκριση αφορά την έδρα και τα υποκαταστήματα, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασής τους.

13. Μηχανολογικός εξοπλισμός: Απόσβεση σε έξι χρόνια

Για τον επιλέξιμο εξοπλισμό που αποκτάται από το 2027 προτείνεται απόσβεση σε έξι αντί για δέκα έτη:

Η επιχείρηση αναγνωρίζει ταχύτερα, για φορολογικούς σκοπούς, το κόστος της επένδυσης. Η συνολική αποσβέσιμη αξία δεν αυξάνεται – αλλάζει ο χρόνος έκπτωσής της. Τα δύο πρώτα έτη ο συντελεστής παραμένει στο 10%, επομένως η επιτάχυνση αρχίζει από το τρίτο έτος.

14. Ηλεκτρονικές πληρωμές: Παράταση ειδικών εκπτώσεων

Παρατείνεται και για το 2027 η δυνατότητα αφαίρεσης από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% συγκεκριμένων δαπανών για υπηρεσίες, όταν αυτές εξοφλούνται ηλεκτρονικά, με ανώτατο αφαιρούμενο ποσό τα 5.000 ευρώ. Η έκπτωση αφορά το εισόδημα και όχι απευθείας τον φόρο. Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες ύψους 2.000 ευρώ οδηγούν σε αφαίρεση 600 ευρώ από τη φορολογητέα βάση. Επίσης, διατηρείται ο υπολογισμός συγκεκριμένων δαπανών υγείας στο διπλάσιο της αξίας τους, όταν εξοφλούνται ηλεκτρονικά, για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών.

15. Αποταμίευση για παιδιά: Κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως

Πρεμιέρα το 2027 θα κάνει ο ατομικός επενδυτικός λογαριασμός ανηλίκων, ο οποίος προβλέπει κρατική συνεισφορά ίση με τις επιλέξιμες καταθέσεις της οικογένειας, έως 1.200 ευρώ ετησίως. Για παράδειγμα, επιλέξιμη αποταμίευση ύψους 600 ευρώ θα μπορούσε να συνοδεύεται από ισόποση κρατική συμμετοχή. Σε αποταμίευση ύψους 1.200 ευρώ θα αντιστοιχούσε η μέγιστη βασική ετήσια κρατική συμμετοχή των 1.200 ευρώ. Προβλέπεται μηνιαία καταβολή της κρατικής συνεισφοράς για εισφορές έως 100 ευρώ τον μήνα και ετήσια εκκαθάριση όταν οι καταθέσεις κατανέμονται άνισα μέσα στο έτος.

Τα κεφάλαια παραμένουν δεσμευμένα έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου, με ειδικές εξαιρέσεις σε περίπτωση θανάτου γονέα ή νόμιμου εκπροσώπου, θανάτου του δικαιούχου ή σοβαρών προβλημάτων υγείας του παιδιού, τα οποία πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο.

Προβλέπονται επίσης απαλλαγές των εισφορών από τον φόρο δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και των επιλέξιμων επενδυτικών αποδόσεων από τον φόρο εισοδήματος.