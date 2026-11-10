Κίνηση… παντού: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και κέντρο της Αθήνας – Δείτε LIVE όλους τους δρόμους της… ταλαιπωρίας

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Κίνηση… παντού για ακόμη μία ημέρα στην Αττική. Τρίτη σήμερα (10/11) και η κίνηση… χτυπά κόκκινο σε πολλούς δρόμους.

Ανυπόφορη είναι η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας και στον Κηφισό, ενώ η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην κάθοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

«Έμφραγμα» και στη Λεωφόρο Σχιστού, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.