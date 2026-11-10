Ναύπακτος: Διάρρηξη σε γνωστό κοσμηματοπωλείο – Περίπου 60.000 ευρώ η λεία, έκαψαν το όχημα διαφυγής οι δράστες

Στόχος διάρρηξης έγινε κεντρικό κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης. Τρεις δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στον χώρο, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Βάσει των πρώτων στοιχείων της ιστοσελίδας NafpaktiaNews.gr, οι κουκουλοφόροι προσέγγισαν το σημείο με όχημα που εκτιμάται ότι είναι κλεμμένο. Αφού έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας με ειδικό κόφτη, μπήκαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο

Αφού αφαίρεσαν όσα κοσμήματα και τιμαλφή κατάφεραν να εντοπίσουν, οι δράστες εγκατέλειψαν τον χώρο. Κατά τις ίδιες πηγές, λίγο αργότερα πυρπόλησαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους και το οποίο ήταν κλεμμένο. Το όχημα, το οποίο είχε κλαπεί από την Πάτρα, εντοπίστηκε καμένο σε χωράφι, μέσα σε λιοστάσι στο Αντίρριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των διαρρηκτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατάφεραν να πάρουν μόνο ότι δεν ήταν κλειδωμένο στις προθήκες αξίας περίπου 60.000 ευρώ χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.