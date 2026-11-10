Γαλλία: Ο θρύλος του τζούντο Τεντί Ρινέρ υποψήφιος για την Προεδρία – «Αν το να αρνούμαι το χάος με κάνει τρελό, τότε ναι, είμαι»

Μια αναπάντεχη υποψηφιότητα που ταράζει τα νερά της πολιτικής σκηνής στη Γαλλία ανακοίνωσε ο θρύλος του τζούντο και πεντάκις χρυσός Ολυμπιονίκης, Τεντί Ρινέρ.

Ο δημοφιλής αθλητής γνωστοποίησε την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές, τοποθετώντας τον εαυτό του εκτός των παραδοσιακών γραμμών Δεξιάς και Αριστεράς, με στόχο να ενώσει τους Γάλλους πολίτες.

Η ανακοίνωση του Ρινέρ έρχεται σε μια περίοδο που η κούρσα για τη διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν διεξάγεται στη σκιά μιας έντονης πόλωσης μεταξύ των πολιτικών άκρων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συρρίκνωση του πολιτικού κέντρου, χρίζοντας ως φαβορί την ηγέτιδα του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού», Μαρίν Λεπέν, με τον ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, να ακολουθεί.

«Είμαι εντελώς τρελός»

Ο 37χρονος αθλητής εισέρχεται σε ένα πολυπληθές πεδίο υποψηφίων, με τους αναλυτές να τον θεωρούν αουτσάιντερ, δεδομένης της έλλειψης πολιτικής εμπειρίας και της απουσίας κομματικής υποστήριξης.

Τη Δευτέρα, ο Ρινέρ επιχειρηματολόγησε υπέρ της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ένα πρόσωπο ικανό να συσπειρώσει τους πολίτες και να φέρει «κοινή λογική, σταθερότητα και δικαιοσύνη» στη Γαλλία.

«Ξέρω τι θα πουν για μένα: “Είναι τρελός. Δεν ανήκει στο κατεστημένο. Δεν κατέχει τους κώδικες. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική”», δήλωσε ο Ρινέρ σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Απαριθμώντας τα προβλήματα της χώρας —από το διογκούμενο δημόσιο χρέος και την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, μέχρι το αβέβαιο μέλλον όσων δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνωριμίες, το «σωστό» επώνυμο ή το «σωστό» χρώμα δέρματος— τόνισε: «Αν το να αρνούμαι να σκύψω το κεφάλι και να αρνούμαι το χάος με κάνει τρελό, τότε ναι, είμαι εντελώς τρελός».

«Ξέρω τι σημαίνει να μάχεσαι»

Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε περίπου έξι εβδομάδες αφότου ο Ρινέρ, ο οποίος συχνά ψηφίζεται ως ο δημοφιλέστερος αθλητής της Γαλλίας, δέχθηκε κύμα ρατσιστικών επιθέσεων και διαδικτυακής παρενόχλησης, όταν εξέφρασε σε αθλητική τηλεοπτική εκπομπή την «ανησυχία» του για την άνοδο της Ακροδεξιάς.

Παράλληλα, η χώρα κλονίζεται από διαμαρτυρίες για το κόστος ζωής, καθώς και από συνεχείς κινητοποιήσεις μαθητών για τις ελλείψεις και τον συνωστισμό στις σχολικές αίθουσες.

Ο Ρινέρ, γεννημένος στη Γουαδελούπη -υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας στην Καραϊβική- και μεγαλωμένος στο Παρίσι, χρησιμοποίησε την πολυετή εμπειρία του από τις μάχες στο τατάμι για να τεκμηριώσει την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία.

«Ο αγώνας ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Ξέρω τι σημαίνει να μάχεσαι, να πέφτεις και να σηκώνεσαι πάντα», δήλωσε. «Η Γαλλία δεν χρειάζεται έναν επαγγελματία πολιτικό που αποστηθίζει μαθήματα και τσακώνεται όλη μέρα».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, περιέγραψε τις θέσεις του ως ούτε δεξιές ούτε αριστερές.

«Η χώρα βιώνει βαθιές διαιρέσεις αυτή τη στιγμή, ας μην γελιόμαστε», ανέφερε.

«Και απέναντι σε αυτό, δεν βλέπω ούτε έναν υποψήφιο να προτείνει ένα αξιόπιστο και δίκαιο όραμα, ικανό να ενώσει τους Γάλλους αντί να τους διχάζει. Δεν υπάρχει κανείς σήμερα που να προσφέρει πραγματική, ειλικρινή ελπίδα. Είναι πάντα η μία πλευρά εναντίον της άλλης».

Αναζήτηση υπογραφών

Καθώς ο Ρινέρ προετοιμάζεται να συγκεντρώσει τις 500 υπογραφές στήριξης από αιρετούς αξιωματούχους, όπως απαιτεί ο γαλλικός νόμος, σημείωσε ότι κίνητρο για την υποψηφιότητά του αποτελούν οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που δυσκολεύονται να οραματιστούν το μέλλον τους.

«Ακούω την οργή, την οποία ορισμένοι διοχετεύουν στη ρητορική τους με μεγάλη αρνητικότητα, προερχόμενη από ανθρώπους που δεν έχουν πλέον φιλοδοξία ή τη διάθεση να ονειρευτούν μεγάλα πράγματα», είπε.

«Κι όμως, η Γαλλία είναι μια σπουδαία χώρα. Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα και μου έδωσε την ευκαιρία να ονειρευτώ μεγάλα πράγματα. Σήμερα, αυτό ακριβώς λείπει. Δεν υπάρχει πια αυτή η φιλοδοξία, δεν υπάρχει πια αυτή η ελπίδα».

Σε περίπτωση που εκλεγεί, δήλωσε ότι ελπίζει να ισορροπήσει και τους δύο ρόλους, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι ο πρώτος τζουντόκα που εμπλέκεται στη γαλλική πολιτική: ο Νταβίντ Ντουγιέ εκλέχθηκε στο γαλλικό κοινοβούλιο το 2009, χρόνια μετά την αποχώρησή του από το τζούντο, ενώ διετέλεσε υπουργός Αθλητισμού από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Μάιο του 2012.

Το αστείο για τον Τραμπ

Πάντως, η Ντανί Ποντγκορέτσκαγια, αναλύτρια της Eurasia Group, εκτίμησε στο πρακτορείο AFP ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να θεωρηθεί ο Ρινέρ σοβαρός διεκδικητής.

«Οι Γάλλοι παίρνουν τις προεδρικές εκλογές πολύ σοβαρά, δεδομένης της εξουσίας που φέρει το αξίωμα. Δεν έχει εμπειρία σε αιρετά αξιώματα, δεν έχει κόμμα και δεν διαθέτει ακόμη λεπτομερές πρόγραμμα», σημείωσε.

«Αν και θεωρώ πιθανό να δούμε να αναδύεται μια προσωπικότητα που θα συσπειρώσει την αντιλαϊκιστική ψήφο, αμφιβάλλω αν ο Ρινέρ είναι αυτό το πρόσωπο».

Όταν πάντως ρωτήθηκε για τις προτεραιότητές του στη διεθνή σκηνή, ο Ρινέρ άδραξε την ευκαιρία να αστειευτεί σχετικά με μια πιθανή συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Πολλοί άνθρωποι γύρω μου μιλούν για την πρώτη μου χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε και πρόσθεσε γελώντας: «Θα δούμε ποιος έχει τη δυνατότερη χειραψία».