Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη 21χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο – Έσπασε μπάρα διοδίων και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή έναν 21χρονο που οδηγούσε κλεμμένο όχημα. Η επεισοδιακή καταδίωξη έληξε με τη σύλληψή του, όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thestival, όλα ξεκίνησαν στους Αμπελόκηπους, όπου ο νεαρός οδηγός βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. Αντί να συμμορφωθεί στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Στην πορεία του προς τα διόδια Ωραιοκάστρου, μάλιστα, δεν δίστασε να εμβολίσει και να σπάσει την προστατευτική μπάρα προκειμένου να συνεχίσει την ξέφρενη διαδρομή του.

Κλεμμένο το όχημα

Η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη, όπου ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον ακινητοποίησαν άμεσα και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ από τον σχετικό έλεγχο επιβεβαιώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων- Μενεμένης.