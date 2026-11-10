Αναστάσης Ροϊλός – Στέλλα Ψαρουδάκη: Έκαναν το επόμενο βήμα

Μπορεί στην τηλεόραση να βρίσκονται σε αντίπαλα κανάλια, όμως στην προσωπική ζωή τους οι ηθοποιοί Αναστάσης Ροϊλός και Στέλλα Ψαρουδάκη είναι ερωτευμένοι και αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο πρωταγωνιστής της σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και η ηθοποιός που συμμετέχει στα «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Mega αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Παρότι η σχέση του Αναστάση Ροϊλού και της Στέλλας Ψαρουδάκη έχει αποκτήσει γερά θεμέλια, οι δυο τους αποφεύγουν τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις κοινές εμφανίσεις, προτιμώντας να κρατούν τις προσωπικές στιγμές τους αποκλειστικά για εκείνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι απολαμβάνει μια ήρεμη καθημερινότητα, με την κοινή τους στέγη στην περιοχή της Ευελπίδων να αποτελεί το προσωπικό καταφύγιό τους.

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Αγριες μέλισσες» του ΑΝΤ1, όταν συνεργάστηκαν το 2022 στον τρίτο κύκλο. Εκεί γεννήθηκε μια σχέση που εξελίχθηκε σταδιακά, με τους δύο ηθοποιούς να έρχονται ολοένα και πιο κοντά.

Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει έναν κοινό κύκλο φίλων με τους συναδέλφους τους, Σταύρο Σβήγκο και Γιολάντα Καλογεροπούλου, και μοιράζονται όμορφες στιγμές, αποδεικνύοντας πως οι συνεργασίες στον χώρο της υποκριτικής μπορούν να εξελιχθούν και σε δυνατές προσωπικές φιλίες. Μάλιστα, απολαμβάνουν αρκετές παρεΐστικες στιγμές στο σπίτι, όπου συναντιούνται είτε για φαγητό είτε για κινηματογραφικές βραδιές.

Η Στ. Ψαρουδάκη έχει καταγωγή από το Ρέθυμνο και δεν χάνει την ευκαιρία να επιστρέφει στην Κρήτη και να απολαμβάνει βόλτες δίπλα στη θάλασσα. Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και έχει διαγράψει μια ενδιαφέρουσα πορεία στην τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «Ναυάγιο» και «Grand Hotel».

Ο Αν. Ροϊλός, μετά τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, δοκιμάζεται σε ένα διαφορετικό είδος με την κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha, αποδεικνύοντας την υποκριτική ευελιξία του.

Το θέατρο παραμένει σημαντικό κομμάτι της διαδρομής και των δύο. Ο Αναστάσης μετά την καλοκαιρινή περιοδεία με τους «Πέρσες» του Αισχύλου αποφάσισε να απόσχει για τη θεατρική σεζόν του χειμώνα, ενώ η Στέλλα έχει αξιόλογη θεατρική παρουσία με συνεργασίες σε σημαντικές παραγωγές.