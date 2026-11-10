Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε θα κάνει πρεμιέρα ο τελευταίος κύκλος του Maestro

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος κύκλος της σειράς «Maestro» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ στη συνέχεια θα προβληθεί και από το Mega.

Ο νέος και τελευταίος κύκλος θα αποτελείται από έξι επεισόδια, διάρκειας 75 έως 90 λεπτών το καθένα, όπως γνωστοποίησε ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός κατά τη διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συμμετέχει φέτος στη διοργάνωση ως πρεσβευτής της Αγοράς, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα πρώτα δημιουργικά του βήματα, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και στην εμπορική επιτυχία του «Maestro».

Η πορεία του «Maestro» μέχρι το Netflix

Αναφερόμενος στη συνεργασία με το Netflix, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξήγησε ότι είχε θέσει ως στόχο τη διάθεση της σειράς σε πλατφόρμα ήδη από την περίοδο συγγραφής του σεναρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή του Mega στην υλοποίηση της παραγωγής.

«Από τα πρώτα κιόλας στάδια της συγγραφής του σεναρίου είχα αποφασίσει ότι με ενδιέφερε η προβολή της σειράς σε κάποια πλατφόρμα. Όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και το μοντάζ, ετοιμάσαμε ένα εννιάλεπτο βίντεο και το στείλαμε στις Κάννες. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, κάθε στάδιο αποτέλεσε μια δοκιμασία. Τελικά, το Maestro γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση και έτσι αποφασίστηκε ο τελευταίος κύκλος να προβληθεί πρώτα στο Netflix και στη συνέχεια στο Mega. Οφείλω, ωστόσο, να αναγνωρίσω ότι, αν δεν υπήρχε το Mega, δεν θα υπήρχε και το Netflix», σημείωσε.

Στη συνέχεια, έκανε έναν απολογισμό της πενταετούς ενασχόλησής του με τη σειρά, χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο απαιτητική δουλειά της καριέρας του.

«Ήταν πέντε καθοριστικά χρόνια της ζωής μου. Είναι η δουλειά για την οποία έχω κοπιάσει περισσότερο από κάθε άλλη. Γι’ αυτήν έχω χτυπήσει τις περισσότερες πόρτες στην καριέρα μου. Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη», ανέφερε.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της ιστορίας και την κατάληξη των χαρακτήρων, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης περιορίστηκε στην ακόλουθη δήλωση: «Θα ήθελα οι ήρωες να έχουν το τέλος που τους αξίζει».