Steve Toumpas: «Το καλοκαίρι έκανα 17 ημέρες να ενεργηθώ» – Όσα είπε για τη μόδα και την οικογένειά του

Για τη δυσκοιλιότητα που αντιμετωπίζει και τα βίντεο που δημοσίευσε το καλοκαίρι στο TikTok, τα οποία έγιναν viral, μίλησε ο Ευστάθιος Στήβεν Τούμπας (Steve Toumpas), καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show». Ο επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου, με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικήςκτύωσης, αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη του για τη μόδα, στα σχόλια που έχει δεχθεί και στη σχέση του με την οικογένειά του.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα δυσκοιλιότητας που αντιμετωπίζει, εξήγησε: «Το καλοκαίρι έκανα 17 ημέρες να ενεργηθώ. Γενικά, έχω θέμα. Με το που φύγω από τον χώρο μου, ξεκινά ένα μαρτύριο για 8 μέρες, 10 μέρες, έναν μήνα; Επικοινωνώ ό,τι σκέφτομαι χωρίς να το φιλτράρω. Δεν θα πω κάποια γνώμη για κάποιον, ακόμα και αν έχω. Είναι για εμένα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναρτήσεις του και τα σχόλια που δέχθηκε: «Τώρα το επικοινώνησα. Γελάω με τα σχόλια. Έπρεπε να ακολουθήσω συγκεκριμένη αγωγή και δεν μπορώ να μπαίνω σε καλούπια. Κατάλαβα πως το 90% των Ελλήνων είναι δυσκοίλιοι».

Για τη φιλία του με την Ιωάννα Τούνη τόνισε: «Είναι το πιο σπάνιο, δοτικό, αφιλτράριστο μωρό. Σαν τον Παρούλη της. Είναι τόσο αγνά τα συναισθήματά της. Κάποιος θα την κρίνει από την εμφάνιση και από αυτά που ανεβάζει. Είναι δοτικό μωρό».

Η αγάπη για τη μόδα και η σχέση με τη μητέρα του

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Steve Toumpas αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για εκείνον η μόδα, ενώ σχολίασε και τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι παρουσιαστές στην Ελλάδα.

«Μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι με τη μόδα, μου φτιάχνει τη διάθεση. Γεννήθηκα στην Ηγουμενίτσα. Οι γονείς μου έχουν καταγωγή από τη Λευκάδα. Στην Ελλάδα οι παρουσιαστές δεν ντύνονται ωραία. Ακόμα και η άσφαλτος στην Ελλάδα δεν είναι “ινσταγκραμική”, δεν γράφει ωραία», ανέφερε.

Μιλώντας για τις επιλογές του στο ντύσιμο από τα σχολικά του χρόνια, αλλά και για τη στήριξη που έχει από τους δικούς του ανθρώπους, τόνισε: «Στο σχολείο ήθελα να πηγαίνω ντυμένος όπως ήθελα. Έχω δεμένη οικογένεια και δεμένους φίλους. Σίγουρα άλλοι θα κορόιδευαν το outfit μου και θα σκουντιούνταν. Με επηρεάζει πολύ η μαμά μου, έχω τρέλα μαζί της».

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε, τέλος, στην περίοδο των σπουδών του και στην παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας γιατί πολλοί θεωρούν ότι κατάγεται από τη συγκεκριμένη πόλη.

«Πήγα στην Καστοριά να σπουδάσω, δεν μου άρεσε και έμεινα δύο μήνες. Μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη. Όλοι νομίζουν πως είμαι Θεσσαλονικιός γιατί εκεί με έμαθαν», είπε χαρακτηριστικά.