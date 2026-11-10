Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον…» – Η απάντηση – γρίφος για τα περί χωρισμού του ζευγαριού

Δηλώσεις on camera έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα και τα όσα ακούγονται περί χωρισμού.

Η επιχειρηματίας και influencer βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στο kick off party του MadWalk 2026 by Three Cents και εκεί την περίμεναν οι δημοσιογράφοι, που της έκαναν ερωτήσεις.

Σχετικά με τις φήμες χωρισμού της με τον Χρήστο Μάστορα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε:

«Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει. Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως. Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα θα το συζητήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Έχω κάνει πάρα πολύ ψυχοθεραπεία, άρα αυτό το διάστημα έτσι έχω κάνει ψυχοθεραπεία, οπότε για αυτό με βλέπετε πολύ ήρεμη ή έχει έρθει… άλλη προσωπικότητά μου».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: