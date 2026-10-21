Βρετανία: Συνελήφθησαν εκ νέου δύο ύποπτοι για το περιστατικό στη βάση RAF Fairford – «Πολύ πιθανή η εμπλοκή του Ιράν»

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H αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας προχώρησε στη συλληψη εκ νέου δύο ανδρών, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford.

Οι αρχές εκτιμούν πλέον ως «πολύ πιθανή» την εμπλοκή των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών στην υπόθεση που προκάλεσε την προσωρινή απόσυρση των αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών από τη βάση.

Εκ νέου συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Όπως ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική αστυνομία την Τρίτη, συνελήφθησαν εκ νέου ένας 24χρονος Βρετανός υπήκοος και ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα.

Οι δύο άνδρες κρατούνται ως ύποπτοι για παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, βάσει του Άρθρου 3 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι η έρευνα σχετίζεται ευθέως με το Ιράν.

Ο 24χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Σεπτεμβρίου κοντά στη βάση, ενώ ο 25χρονος είχε συλληφθεί λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, στην περιοχή του Γουέστμινστερ ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης.

Συνολικά επτά άνδρες έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτής της εκτεταμένης έρευνας. Οι υπόλοιποι πέντε, στους οποίους περιλαμβάνεται και ένας 22χρονος Βρετανός υπήκοος που συνελήφθη στο Γουέστμινστερ στις 6 Οκτωβρίου, παραμένουν ελεύθεροι με εγγύηση.

Το περιστατικό στη βάση RAF Fairford

Η αστυνομία του Γκλόστερσαρ ειδοποιήθηκε στις 00:45 (ώρα Βρετανίας) τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου για «τρία ύποπτα οχήματα» που κατευθύνονταν προς τη βάση RAF Fairford.

Αμέσως κηρύχθηκε συναγερμός για «μείζον περιστατικό» και δεκάδες σπίτια στην περιοχή εκενώθηκαν.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να εξετάσει τα οχήματα. Κοντά στην αεροπορική βάση εντοπίστηκαν τρία βαν που περιείχαν βαρέλια βενζίνης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν αρχικά πέντε άνδρες.

Αν και αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών Υλών και στη συνέχεια για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης, η αστυνομία διευκρίνισε μεταγενέστερα ότι δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

«Πολύ πιθανή η κρατική εμπλοκή του Ιράν»

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας, Λόρενς Τέιλορ, προέβη σε επίσημες δηλώσεις για την πορεία των ερευνών.

«Πρόκειται για μια απολύτως ενεργή έρευνα και η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται, όμως αυτή τη στιγμή η θέση μας παραμένει η ίδια: θεωρούμε πολύ πιθανό να υπάρχει ιρανική κρατική εμπλοκή», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι ερευνητές μας συνεχίζουν να εξετάζουν ποιο ήταν το επίπεδο αυτής της εμπλοκής και η φιλοδοξία πίσω από αυτήν», πρόσθεσε.

Ο Τέιλορ εξήγησε επίσης ότι οι έρευνες εθνικής ασφάλειας απαιτούν χρόνο λόγω της ευαίσθητης φύσης τους.

«Οι εξειδικευμένες ομάδες μας εργάζονται ακατάπαυστα για να εξετάσουν τις πολλές κατευθύνσεις που περιλαμβάνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη έρευνα».

Λίγες ημέρες μετά το συμβάν, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει στο BBC ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως το Ιράν διαδραμάτισε ρόλο στο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει τότε περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η στρατηγική σημασία της βάσης

Η βάση RAF Fairford χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF) ως προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν πτήσεις βομβαρδιστικών B-1 και B-52 από τη συγκεκριμένη βάση προς τη Μέση Ανατολή, αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε αμερικανικό αίτημα για τη χρήση της Fairford σε «αμυντικά πλήγματα» κατά του Ιράν.

Την επόμενη εβδομάδα μετά το περιστατικό, έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά τους από τη βάση και τα επέστρεψαν στο αμερικανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αεροσκάφη απομακρύνθηκαν λόγω «ορισμένων απειλών» κατά της βάσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: BBC