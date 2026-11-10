Υγεία πάνω απ’ όλα 2026 – Άδωνις Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση

Την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, καθώς οι νέες θεραπείες αυξάνουν τις δαπάνες, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνέντευξή του στον εκδότη και διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026». Ο υπουργός συνέδεσε, παράλληλα, τη βιωσιμότητα του ΕΣΥ με την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων, τον καλύτερο έλεγχο των πόρων και την ενίσχυση της πρόληψης.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

«Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση να τα καταφέρει το σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι δαπάνες και εμφανίζονται νέες θεραπευτικές επιλογές καθιστά αναγκαίο τον συνδυασμό περισσότερων πόρων και ορθολογικότερης διαχείρισης.

Από τις αναμονές για ένα ραντεβού και τις ελλείψεις εξοπλισμού έως την πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς οι αλλαγές στο ΕΣΥ μεταφράζονται σε καλύτερη φροντίδα για τον πολίτη. Ο Νίκος Χατζηνικολάου ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για την καθημερινότητα των ασθενών, αλλά και για τις πιέσεις που ασκεί το clawback στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Ψηφιακός έλεγχος των δαπανών και επιβράβευση της εργασίας

Απαντώντας στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για τις μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν ένα σύγχρονο και δίκαιο ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στα νοσοκομεία. Όπως σημείωσε, τα σχετικά έργα έχουν ολοκληρωθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην καθημερινή λειτουργία τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση εντός των νοσοκομείων, αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση συναντά αντιδράσεις.

Εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περίπου το πρώτο εξάμηνο του 2027 για να λειτουργήσουν στην πράξη τα εργαλεία αυτά, επιτρέποντας την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, των αποθεμάτων και του κόστους ανά περιστατικό.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα σύγκρισης του κόστους και του παραγόμενου έργου ανά κλινική θα επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή του συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομείων βάσει διαγνωστικών κατηγοριών (DRGs). Ως επόμενο βήμα περιέγραψε και τη χρηματική επιβράβευση όσων εργάζονται περισσότερο, ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά τους.

Απαντώντας στο ερώτημα για ένα δικαιότερο ΕΣΥ, συνέδεσε τη διαφάνεια με την ενιαία λίστα χειρουργείων και τη δυνατότητα εντοπισμού αποκλίσεων. «Το φακελάκι δεν το πολεμάς μόνο κυνηγώντας το, το πολεμάς όταν αίρεις την ανάγκη για να το δώσει κάποιος», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη μείωση της αναμονής και στον έλεγχο της σειράς προτεραιότητας.

Οι ανακαινίσεις και η ερώτηση για το Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Στο πεδίο των υποδομών, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ανακαινίστηκαν 93 νοσοκομεία έναντι αρχικού στόχου 80, με παρεμβάσεις σε 67 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και 170 Κέντρα Υγείας έναντι στόχου 157.

Υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις στα ΤΕΠ αφορούν και τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να περιορίζονται οι μετακινήσεις των ασθενών και να διευκολύνεται η εξέτασή τους από διαφορετικές ειδικότητες στον ίδιο χώρο.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε, πάντως, το ζήτημα των καταγγελιών για ελλείψεις βηματοδοτών και απινιδωτών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αναφερόμενος στην προσφυγή του διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής στον εισαγγελέα.

Ο υπουργός απάντησε ότι έως τον Οκτώβριο είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες εμφυτεύσεις βηματοδοτών από όσες σε ολόκληρο το 2025 και ότι είχε εγκριθεί η προμήθεια ακόμη 40 βηματοδοτών. Πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει επιπλέον προμήθειες βηματοδοτών και απινιδωτών, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα είχε αντιμετωπιστεί.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ραντεβού τον μήνα

Περιγράφοντας τις αλλαγές στην εξυπηρέτηση των ασθενών, ο υπουργός ανέφερε ότι μέσω των νέων υπηρεσιών προγραμματίζονται περισσότερα από ένα εκατομμύριο ραντεβού τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ παρέχουν πλέον 350.000 ραντεβού μηνιαίως, έναντι λιγότερων από 200.000 προηγουμένως.

Αναφέρθηκε επίσης στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς και στη δυνατότητα κατ’ οίκον παραλαβής, ως παρεμβάσεις που περιορίζουν την ταλαιπωρία των ασθενών.

Για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, έδωσε έμφαση στην πρόσβαση σε εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή και ιατρικό ιστορικό. Όπως είπε, από την 1η Νοεμβρίου προστίθενται και οι απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ ως επόμενο βήμα περιέγραψε την ενσωμάτωση γονιδιακών δεδομένων.

Αναφορά έκανε και στην εφαρμογή MyEOPYY, μέσω της οποίας, όπως εξήγησε, απλοποιείται η υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης με τη φωτογράφιση των παραστατικών και παρέχεται πρόσβαση στον ασφαλιστικό φάκελο.

Το «Προλαμβάνω» συνεχίζεται με εθνικούς πόρους

Στο πεδίο της πρόληψης, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι μέσω του «Προλαμβάνω» έχουν εξεταστεί 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότηση των δράσεων συνεχίζεται πλέον και από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και στη συνεργασία με το ΕΚΠΑ και τον πρύτανη Γεράσιμο Σιάσο. Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα από τους προληπτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι με καρκίνο του παχέος εντέρου, οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι νοσούσαν και υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση.

Τόνισε ότι τα οφέλη της πρόληψης εκτείνονται σε βάθος χρόνου, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη ασθενειών και να περιορίσει τις μελλοντικές ανάγκες περίθαλψης.

Για την παχυσαρκία, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται στην τελική φάση οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες για την επανεκκίνηση του σχετικού προγράμματος.

Νέες θεραπείες, clawback και επενδύσεις

Απαντώντας για τη φαρμακευτική δαπάνη, ο υπουργός ανέφερε ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία αυξήθηκαν από περίπου 12.000 το 2024 σε 38.000 το 2026, με το κόστος, όπως είπε, να μπορεί να φθάνει έως τις 200.000 ευρώ ανά ασθενή.

Υπογράμμισε ότι η πρόσβαση στην καινοτομία απαιτεί πρόσθετους πόρους, αλλά και σωστή εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ώστε κάθε ασθενής να λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή.

Στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αναφερθεί επαρκώς στο clawback, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι το ποσοστό 72% που συζητείται αφορά συγκεκριμένη κατηγορία νοσοκομειακών φαρμάκων εκτός κλειστών προϋπολογισμών και όχι το σύνολο της αγοράς.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη συμβολή του επενδυτικού clawback στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, αναφερόμενος στις επενδύσεις της ELPEN και της DEMO. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις στον κλάδο του φαρμάκου κατά την τελευταία επταετία ανέρχονται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ, με νέες μονάδες και διεύρυνση των εξαγωγών.

Νομοθεσία για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας

Ο υπουργός έθεσε ως στόχο την ψήφιση, πριν από τις εκλογές, του νομοθετικού πλαισίου για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας.

Όπως υποστήριξε, η πρόσβαση ερευνητικών ιδρυμάτων και φαρμακευτικών εταιρειών στα δεδομένα, με κανόνες και προστασία των προσωπικών πληροφοριών, μπορεί να προσελκύσει κλινική έρευνα, επενδύσεις και θέσεις εργασίας, προσφέροντας παράλληλα στους ασθενείς πρώιμη πρόσβαση σε νέες θεραπείες.

Συνέδεσε επίσης τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων με την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Η ερώτηση για την αυτοδυναμία

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με πολιτική ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου προς τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας: «Φάρμακο για την αυτοδυναμία υπάρχει, για τη Νέα Δημοκρατία;».

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η ΝΔ θα πετύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, λέγοντας ότι το ερώτημα που θα του τεθεί τη βραδιά των αποτελεσμάτων θα είναι πώς την εξασφάλισε ενώ δεν αναμενόταν.

Οι εργασίες του συνεδρίου, με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα portals enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ ο Real FM μεταδίδει εκτενή αποσπάσματα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN και DEMO. Ασημένιοι χορηγοί είναι οι: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett και Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

Χορηγοί είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM και Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης».

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: oloygeia.gr , enikos, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr.