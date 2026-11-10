Υγεία πάνω απ’ όλα 2026 – Νίκος Χατζηνικολάου: Η επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης στην υγεία κρίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη

Την ανάγκη οι αποφάσεις για το μέλλον της υγείας να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών υπογράμμισε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, στον χαιρετισμό του στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο».

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

«Σε μια εποχή ραγδαίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, το ζητούμενο δεν είναι μόνο πώς θα εξελιχθεί το σύστημα υγείας μέχρι το 2030, αλλά και ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε σήμερα, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο ανθεκτικό και, πάνω απ’ όλα, πιο ανθρώπινο», τόνισε. Όπως σημείωσε, «η επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης κρίνεται τελικά από το αποτύπωμά της στην καθημερινότητα του πολίτη».

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων, ο Ν. Χατζηνικολάου επεσήμανε ότι η συνάντηση, την οποία διοργανώνουν για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η DOME Consulting, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το παρόν και το μέλλον της υγείας στη χώρα μας. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Οι προκλήσεις για το σύστημα υγείας

Περιγράφοντας τη θεματολογία του συνεδρίου, ο εκδότης και διευθυντής της Realnews αναφέρθηκε στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα του ΕΣΥ, καθώς και στη φαρμακευτική ασφάλεια, στην επάρκεια και στην πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της ευρωπαϊκής και της ελληνικής στρατηγικής για το φάρμακο, στις προοπτικές της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και στη συμβολή της βιομηχανικής και οικονομικής πολιτικής στην ενίσχυση της παραγωγής, της έρευνας, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι προκλήσεις από το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς να συμβάλουν με τις προτάσεις τους σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα.

«Η υγεία είναι θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό»

«Η υγεία είναι θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η επένδυση σε αυτήν ισοδυναμεί με επένδυση στον άνθρωπο και στο μέλλον της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο Ν. Χατζηνικολάου, εκφράζοντας την ευχή οι συζητήσεις να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα portals enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ ο Real FM μεταδίδει εκτενή αποσπάσματα.

Το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τον σχεδιασμό και το μέλλον του συστήματος υγείας με ορίζοντα το 2030, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές του τομέα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN και DEMO. Ασημένιοι χορηγοί είναι οι: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett και Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

Χορηγοί είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM και Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης».

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: oloygeia.gr , enikos, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr.