Αργυρούπολη: Καρτέρι ληστών σε 64χρονο την ώρα που έμπαινε στο όχημά του – Άρπαξαν τις χρυσές αλυσίδες που φορούσε

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας 64χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας από τρεις άνδρες, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες έστησαν καρτέρι στον 64χρονο περίπου στις 21:10 και λίγο πριν μπει στο όχημά του, τον προσέγγισαν, τον χτύπησαν και άρπαξαν τις δύο χρυσές αλυσίδες λαιμού που φορούσε. Στη συνέχεια, οι ληστές τράπηκαν σε φυγή.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που έκαναν αναζητήσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν τους φερόμενους ως δράστες, στην οδό Θήρας 28.

Σύμφωνα με τον Alpha, πρόκειται για τρεις Αιγύπτιους, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν οι δύο χρυσές αλυσίδες, που είχαν αφαιρεθεί από τον 64χρονο, αλλά και ένα μαχαίρι.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.