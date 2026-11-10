Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος ύστερα από πτώση από όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Μοναστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας, ηλικίας 38 ετών. εντοπίστηκε νεκρός στην πρασιά της πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδαρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον άνδρα. Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, παραμένουν αδιευκρίνιστες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρχές.