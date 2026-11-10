Βενζίνη: Πότε ενδέχεται να μειωθεί η μέση πανελλαδική τιμή της στα 1,95 ευρώ – Πώς θα κινηθούν το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης

Πτωτικά αναμένεται να κινηθούν έως την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 οι μέσες πανελλαδικές τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης στην εγχώρια αγορά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Σε αυτό συντελούν μεταξύ άλλων: η μείωση των τιμών στα διυλισμένα προϊόντα αλλά και η σημαντική πτώση της διεθνής τιμής του αργού πετρελαίου (brent) κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και μάλιστα τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου δείχνουν πως κινείται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Οι προβλέψεις

Τις προβλέψεις για το πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι μέσες πανελλαδικές τιμές στα καύσιμα έως την Παρασκευή κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο enikonomia.gr

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται πως θα πέσει έως την Πέμπτη με Παρασκευή στα 2,01 ευρώ με 2,02 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο από 2,059 ευρώ που ήταν χθες. Δηλαδή, αναμένεται να υπάρξει μια μείωση της τάξεως των 3 λεπτών με 4 λεπτών.

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