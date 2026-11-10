Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονες ύστερα από χρήση ναρκωτικών

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Μάστιγα η χρήση ναρκωτικών και από ανηλίκους, με δύο κορίτσια να διακομίζονται στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, στη Ζάκυνθο.

Οι 16χρονες, που φέρονται να κατανάλωσαν ναρκωτικές ουσίες, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα imerazante.gr, για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία τόσο σε βάρος των δύο ανηλίκων όσο και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.