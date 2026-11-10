Δείτε LIVE το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026»

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ΄ όλα» με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο» πραγματοποιείται σήμερα, στο Athens Marriott Hotel, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Δείτε LIVE τις εργασίες



Το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τον σχεδιασμό και το μέλλον του συστήματος υγείας με ορίζοντα το 2030, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές του τομέα. Στόχος είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγείας, μέσα από νέες στρατηγικές, καινοτόμες προσεγγίσεις και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας, καθώς και εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται, για 6η συνεχή χρονιά, από τις εταιρείες Next is Now και DOME Consulting.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις παράλληλες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ygeiasummit.gr/