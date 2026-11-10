Μέγκαν Μαρκλ: Ακύρωσε την ομιλία της στις Βρυξέλλες μετά τη σύλληψη του πατέρα της – Δεν ένιωθε «αρκετά δυνατή»

Σε αλλαγή των σχεδίων της προχώρησε η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, καθώς αποφάσισε να μην απευθύνει τελικά ομιλία σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για την πρώτη προγραμματισμένη δημόσια εμφάνισή της μετά τη σύλληψη του εν διαστάσει πατέρα της, Τόμας Μάρκλ, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Παρά την ακύρωση της ομιλίας της, το ζευγάρι εξακολουθεί να αναμένεται στις Βρυξέλλες, όπου ο πρίγκιπας Χάρι θα εκφωνήσει ομιλία κατά τα εγκαίνια του μνημείου «Lost Screen Memorial».

Εκπρόσωπος του ζευγαριού διευκρίνισε ότι ο Χάρι δεν πρόκειται να κάνει καμία αναφορά στη σύλληψη του Τόμας Μάρκλ, η οποία σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Daily Telegraph, η Μέγκαν -η οποία είχε δηλώσει σε ανακοίνωσή της τον περασμένο μήνα ότι είναι «βαθιά ταραγμένη» από τις κατηγορίες εναντίον του πατέρα της- δεν ένιωθε «αρκετά δυνατή» για να μιλήσει στην εκδήλωση, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Η σύλληψη του Τόμας Μάρκλ

Ο 82χρονος Τόμας Μάρκλ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την κατηγορία κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες του ιδίου με γυμνά ανήλικα κορίτσια, οι οποίες εντοπίστηκαν σε νοικιασμένες αποθήκες στην Καλιφόρνια.

Όταν οι κατηγορίες είχαν πρωτοδεί το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες περί κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι δεν ισχύουν και ότι πρόκειται για «άρρωστα ψέματα».

Η Μέγκαν βρίσκεται σε διάσταση με τον πατέρα της από την περίοδο πριν από τον γάμο της με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Κάρολου, Χάρι, το 2018.

Στην ανακοίνωσή της τον περασμένο μήνα, η Δούκισσα του Σάσεξ είχε αποκαλύψει ότι γνώριζε για τις καταγγελίες εναντίον του από το 2018 και ότι τον είχε αποκλείσει από κάθε επαφή με τα παιδιά της, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, προκειμένου να τα προστατεύσει.

Το πρόγραμμα στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες, ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να συναντηθούν με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για τα εγκαίνια του «Lost Screen Memorial».

Πρόκειται για μια καλλιτεχνική εγκατάσταση αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους ως συνέπεια της βλάβης που υπέστησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το εν λόγω μνημείο στη Νέα Υόρκη πέρυσι, μέσω του φιλανθρωπικού του οργανισμού Archewell, τον οποίο ίδρυσαν το 2020 αφότου αποχώρησαν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα και εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι το ταξίδι τους στις Βρυξέλλες ακολουθεί την κοινή τους εμφάνιση στο Νότιγχαμ τον Οκτώβριο, η οποία ήταν η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία, μετά την απόφασή τους να επιστρέψουν μόνιμα στη χώρα.